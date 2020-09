Istituzione Bologna Musei | Collezioni Comunali d’Arte

Eremi Urbani – Macchie sonore

Le raccolte d’arte di Palazzo d’Accursio come non sono mai state viste, anzi ascoltate



Venerdì 18 Settembre 2020 h 18.00 – 19.00 | 21.00 – 23.00

Collezioni Comunali d’Arte

Palazzo d’Accursio | Piazza Maggiore 6, Bologna



"Presta le tue orecchie alla musica, apri gli occhi alla pittura, e ... smetti di pensare! Chiediti solamente se lo sforzo ti ha permesso di passeggiare all'interno di un mondo fin qui sconosciuto. Se la risposta è sì, che cosa vuoi di più?"



Vassily Kandinsky



Le Collezioni Comunali d'Arte di Bologna sono liete di ospitare Eremi Urbani - Macchie sonore, un inedito percorso multi-sensoriale in cui i visitatori potranno assistere a un sodalizio tra le arti: la musica, generata dalle sonorizzazioni estemporanee di musicisti - due fiati e due archi -, e la pittura, protagonista della straordinaria collezione di opere d’arte, che rende più prezioso Palazzo d’Accursio, cuore di Bologna.

Il riverbero della musica dentro le architetture monumentali del palazzo e la sensibilità dei musicisti accompagneranno e sottolineeranno la visita ad alcuni capolavori del museo.

Non un concerto quindi, ma l’appropriazione di un luogo e del suo contenuto da parte del pubblico, al quale vengono suggerite le opere su cui soffermarsi e, grazie alla musica che fluisce continua, le emozioni su cui concentrarsi.

La musica che completa l’arte e l’arte che esalta la musica …..



Formazione:

Carlo Maver, flauti e bandoneon

Fabio Mina, flauti

Valeria Sturba, violino

Giuseppe Franchellucci, violoncello



L'accesso sarà consentito a max 10 persone ogni 15 minuti per un tempo massimo di permanenza dentro al museo di 30 minuti.

Per raggiungere il museo si consiglia l’ingresso da Piazza Maggiore 6.



Eremi Urbani – Macchie sonore fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.



L'evento è realizzato dall’Associazione Musica e Nuvole, con la direzione artistica di Carlo Maver, in collaborazione con Musei Civici d'Arte Antica | Istituzione Bologna Musei, con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.



Costo di partecipazione: biglietto museo (€ 5 intero | € 3 ridotto | € 2 ridotto giovani 18-25 anni | gratuito possessori Card Cultura)



Prenotazione obbligatoria: tel. 051 2193998 (mercoledì, venerdì, sabato h 10.00 – 18.00 | domenica h 13.30 - 18.00).





