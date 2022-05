Eric Clapton positivo al covid: salta Milano, per ora confermate le due date di Bologna

Le date bolognesi di Eric Clapton (all'Unipol Arena il 20 e il 21 maggio) sarebbero salve e dovrebbero segnare la ripartenza del tour dopo lo stop causa covid che ha deteminato la riprogrammazione dei live di Zurigo e di Milano. "Eric Clapton è purtroppo risultato positivo al Covid poco dopo il secondo concerto alla Royal Albert Hall - spiega la nota degli organizzatori - Il suo staff medico ha spiegato che se dovesse riprendere a viaggiare e suonare troppo presto, potrebbe ritardare di molto il suo pieno recupero. Eric vuole anche evitare di passare l’infezione alla sua band, al gruppo di lavoro, agli staff dei promoter e, ovviamente, ai suoi fan. Quindi, dopo prolungata discussione interna, è stato deciso con gran dispiacere e molte scuse a tutte le persone coinvolte di spostare le date di Zurigo il 17 maggio e di Milano il 18 maggio, con la presente speranza di essere in grado di riprendere il tour ad iniziare dai concerti a Bologna il 20 e 21 maggio.

"È molto frustrante che, avendo evitato il Covid per tutto il lockdown e per tutto il periodo in cui sono state in essere le restrizioni sui viaggi, Eric sia risultato positivo al Covid in questo momento, ma noi speriamo che si riprenderà a sufficienza per la fine della settimana per essere nelle condizioni di esibirsi nei rimanenti concerti programmati. Un ulteriore annuncio sulla riprogrammazione dei concerti posticipati verrà fatto non appena nuove possibili date verranno identificate. I concerti verranno riprogrammati entro i prossimi sei mesi e i biglietti acquistati rimarranno validi per le nuove date riprogrammate".