Eric Clapton Tour 2022: sul palco dell'Unipol con gli amici di una vita

A seguito delle restrizioni agli assembramenti imposte dalle normative anti-Covid19 Eric Clapton cancella tutti i suoi concerti previsti per il 2021 e li posticipa a nuove date nel 2022. Pertanto il concerto inizialmente previsto all’Unipol Arena in data 8 giugno 2020 è già riprogrammato il 28 maggio 2021 è spostato al 20 (sold out) + 21 maggio 2022 (che è la nuova data).

Sulla scia del Crossroads Guitar Festival che è andato sold-out e che ha riunito i più grandi chitarristi del mondo in una due-giorni di collaborazione irripetibili, la leggenda della musica Eric Clapton ha annunciato la sua tournee spettacolo in Europa e in Russia. Sarà all'Unipol Arena di Casalecchio il 20 maggio 2022 (sold out). Aggiunta una nuova data sabato 21 maggio 2022. Eric Clapton salirà così di nuovo sul palco dell’Unipol Arena di Bologna dando la possibilità ad ancora più appassionati di applaudire il suo ritorno sulle scene Italiane.

Sul palco Eric Clapton è accompagnato da una superlativa band di musicisti, compresi i compagni di una vita: Nathan East (basso), Paul Carrack (tastiete), Chris Stainton (tastiere), Doyle Bramhall II (chitarra), Sharon White and Katie Kissoon (coriste)