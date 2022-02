Ermal Meta live al Teatro EuropAuditorium

Il concerto di Ermal Meta, programmato all'Unipol Arena il 22 marzo 2021, e poi posticipato all'11 dicembre 2021 e al 21 marzo 2022, è stato riprogrammato al Teatro EuropAuditorium il 15 marzo 2022 (ore 21.00) a causa delle normative vigenti legate al contenimento Covid-19.

Autore, produttore, polistrumentista e cantante, Ermal Meta si prepara a tornare live nei teatri. Nel marzo 2021, Ermal è stato in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “Un milione di cose da dirti”, e si è aggiudicato il 3° posto e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale assegnato dall’Orchestra. Il video del brano ha inoltre ricevuto il Premio SIAE-Roma videoclip come miglior video tra gli artisti big a Sanremo 2021. “No satisfaction” e “Un milione di cose da dirti” fanno parte degli undici brani inediti contenuti nell’album “Tribù urbana” pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Sony Music lo scorso marzo.