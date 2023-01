Domenica 22 gennaio matinée merenda più film: "Ernest e Celestine. L'avventura delle note proibite" di Jean-Christophe Roger, Julien Chheng, Francia, 2022, 80’

Ernest e Celestine tornano per una nuova entusiasmante avventura: la loro amicizia unica e il loro amore per la musica li porteranno a scoprire mondi fantastici, in una storia poetica e commovente che affascinerà grandi e piccini. Per riparare il loro violino rotto, Ernest e Celestine iniziano un viaggio verso il lontano paese natale dell'orso, una terra magica dove da sempre si esibiscono i migliori musicisti del mondo e incredibili melodie riempiono l'aria di gioia. Al loro arrivo, i nostri eroi scoprono però una realtà completamente diversa: tutte le forme di musica sono state bandite! Insieme ai loro amici e a un misterioso fuorilegge mascherato, i due faranno di tutto per riportare la felicità nella Terra degli Orsi

ore 10.30

Ingresso Euro 6,50 merenda + film