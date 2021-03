Eroine in Certosa: la storia al femminile. Domenica 7 marzo 2021, ore 10.30, Eroine in Certosa: la storia al femminile, visita guidata virtuale dal Cimitero monumentale della Certosa a cura di MIRARTE.

Brigida Fava Ghisilieri Tanari e la figlia Augusta, Letizia Murat Pepoli e la figlia Carolina, Maria Malvezzi Hercolani, Maria Teresa Serego Alighieri …tutta la storia del Risorgimento bolognese è fortemente influenzata dalle donne che animarono i colti salotti dove si incontravano i pensatori e i cospiratori. Madri energiche e interessate ai figli, li educarono nel mito della patria unita e libera dall’invasore, regalando all’Italia personalità importanti della politica post-unitaria. Donne coraggiose, non si risparmiarono neanche negli scontri armati, costruendo barricate e soccorrendo i feriti. Invise alla polizia austriaca, che ne controllò le mosse, seppero destreggiarsi negli intrighi e facilitare la fuga degli uomini coinvolti nei moti e ricercati. In questa visita guidata in diretta dal Cimitero della Certosa ascolteremo dalla voce delle concittadine l’entusiasmo dei moti del 1848, la sofferenza di rivedere condotta sotto il giogo austriaco la patria amata e infine condivideremo il ricordo del 12 giugno 1859.

Il collegamento si svolgerà su piattaforma ZOOM, è necessario avere un cellulare, un tablet o un computer e un collegamento internet. Verranno inviate le istruzioni specifiche per accedere alla visita guidata virtuale, prenotare con un indirizzo che si può consultare da casa. Prenotazione obbligatoria via email mirartecoop@gmail.com Indicare: Nome, Cognome, Indirizzo di residenza, Codice Fiscale (dati necessari per la fatturazione), cellulare. Contributo richiesto 10€. Pagamento tramite bonifico bancario sull’IBAN che verrà comunicato dopo la prenotazione.