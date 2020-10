EroticArt-2020 è la 9^ edizione della mostra collettiva di arte contemporanea dedicata al tema “Eros”. Partecipano oltre 25 artisti del panorama nazionale e internazionale con opere che spaziano in tutte le tecniche dell'arte visuale.

L'erotismo è come una fantasia che stimola in noi desiderio di attività sessuale

e il desiderio di qualcosa provoca motivazione a soddisfare quel bisogno.

La motivazione è quindi il vero motore della vita e spiega perché ci comportiamo in un certo modo.

Questa mostra dal forte impatto estetico ed emozionale si propone di raccontare l'eros come forza motrice dell'arte e della nostra vita.

Catalogo a richiesta euro 10.

