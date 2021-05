Eroticart 21

EroticArt-2021 è la 10^ edizione della mostra collettiva di arte contemporanea dedicata all’Eros che si svolge a Bologna presso “ArteBo Studio d’Arte” dal 15 al 28 maggio con la partecipazione di 30 artisti.

La mostra è aperta tutti i giorni (domeniche comprese) fino al 28 maggio h. 16-19.

Le novità di questa edizione sono:

• Il poster Multi-Mediale con cui l’evento è stata pubblicizzato sul web fin da gennaio: https://artebo.it/2021-EROTICART/PosterM.php

Multi-Mediale perché mettendo il dito sopra le singole foto profilo si ottiene una breve presentazione in audio-video-foto degli artisti e delle loro opere in mostra.

• La mostra, divisa in tre sale, non presenterà opere forti e la saletta intermedia viene quest’anno dedicata all’Erotismo divertente.

• Due sagome su cartone 80x50, un nudo femminile e uno maschile, in cui introdurre il volto per un ironico e sexy scatto fotografico.

• La copertina del catalogo è dedicata alla statua del Nettuno e relativa piazza di Bologna.

• Vernissage sabato 15 maggio ore 16:00 all’aria aperta sotto il portico antistante la galleria con:

- Breve presentazione a cura di Roberto Lacentra, organizzatore della mostra.

- Serena Vestene (Verona) in un reading poetico passionale.

- Jonathan Rizzo (Elba), accompagnato dal pianista Francesco Busacchi, in una performance di lettura piccante.

- Gaia Chon, volto amico del pubblico bolognese come conduttrice per tre anni del format radio televisivo “Dillo alla Luna” in Puntoradio, nonchè attrice e performer, allieterà il pubblico recitando in coppia con l’attore Andrea De Tomasi un divertente brano, ovviamente in tema con la mostra.

Gallery