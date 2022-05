Eroticart '22: 26 artisti del panorama nazionale e internazionale

Mostra collettiva di arte contemporanea dedicata al nudo e all’erotismo. Espongono 26 artisti del panorama nazionale e internazionale.

In concomitanza con la mostra d’arte sono previsti due appuntamenti di Intrattenimento per il pubblico:



SABATO 14 MAGGIO (da ore 16 - Sotto il portico antistante la galleria ArteBo):

• Roberto Lacentra, direttore artistico di ArteBo, inaugura la mostra con un breve intervento sul tema della nudità.

• Maria Rosaria Perilli presenta “NUDA in TACCHI”

Il primo libro di poesia che affronta, in modo organico, la tematica dell’Eros femminile. Lo fa seguendo la vita di

quattro donne in quattro secoli – o anche, forse, solo di una, che vive quattro vite – partendo dal Settecento per

arrivare ad oggi.

• Serena Vestene con la sua poesia erotica, quindi carnale, che ovviamente non scorda mai la parte emotiva.

• Jonathan Rizzo con i suoi testi di arte e cultura alternativa.

• Bartolomeo Bellanova legge alcune sue nuove poesie in tema.

• Simone Merini con una imitazione del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi



SABATO 21 MAGGIO (da ore 16):

• Francesco Venturini, componente del Gruppo di Lettura “Legg’io”, con poesie e aforismi.

• Andrea Albertazzi con la performance teatrale intitolata CIBO PER L'EROS,

un excursus piccante fra poesie e facezie, da Marziale a Franco Califano.



Gallery













INGRESSO GRATUITO