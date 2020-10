Eroticart: "Punto g" sabato 10 ottobre

In concomitanza con EroticArt, mostra d'arte contemporanea dedicata al tema eros, ArteBo propone un nuovo incontro col pubblico col seguente programma:

- Gaia Chon, attrice e performer teatrale, darà vita ad una lettura di "Punto G."

libera interpretazione di "Hardware", testo teatrale di Fabio Orrico.

- Roberto Lacentra, direttore artistico ArteBo, proporrà alcune considerazioni

di carattere antropologico in merito alle differenze uomo e donna

nell’erotismo e sessualità.

- Seguirà drink con vini.

Tutto avverrà all'aria aperta sotto il portico antistante ArteBo per limitare i rischi virus. Ovviamente sarà visitabile la mostra di arte in corso.

Gallery