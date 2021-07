Escursione alle Grotte di Soprassasso

Il nostro cammino inizia nella fantastica cornice di Labante da dove, percorrendo sentieri e paesaggi immersi nella natura, vi porteremo alla scoperta delle particolarissime Grotte di Soprasasso, formate da Arenarie di Anconella dove il vento e l’erosione hanno composto nei secoli questo spettacolo naturale, scavando cunicoli che si diramano verso l’alto.

Lasciate le grotte proseguiremo il nostro percorso fino al Molino del Povolo, uno dei numerosi mulini della Val d'Aneva ancora funzionante; qui al fresco del torrente faremo una sosta per il pranzo. Sul sentiero del ritorno incontreremo i resti dell'antica Pieve di S. Stefano e dell'omonimo mulino.

Il ritorno alla grotta di Labante è previsto per le 15.30 circa.

Difficoltà escursionista: EE

Lunghezza complessiva: 14 km circa

Durata: 6.30 ore circa soste comprese

Equipaggiamento: abbigliamento sportivo e comodo, scarponcino da trekking con suola scolpita, occhiali da sole e cappellino.

Zainetto con acqua (almeno 1,5 litri), snack, crema solare e repellente per insetti.

Pranzo al sacco in base alle abitudini.

Ritrovo h 9:00 al parcheggio di Labante (Castel D’Aiano – Bo)

Contributo di partecipazione: € 15 a persona

L’evento sarà confermato al raggiungimento minimo di 6 partecipanti e massimo di 20.

Per info e prenotazioni:

351 7111114

Info@slow-emotion.com



In caso di maltempo l'escursione potrà essere preventivamente annullata. La guida potrà modificare l'itinerario dell'escursione qualora le condizioni metereologiche non ne permettessero il regolare svolgimento in sicurezza.L'evento sarà realizzato nel rispetto delle norme anti Covid-19. Mostra meno

