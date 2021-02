Cuore di gesso: escursione fra i borghi minerari inghiottiti dalla città

Domenica 21 febbraio alle ore 18.30 un viaggio anomalo, partendo dalla piazza di un borgo millenario, quello di San Ruffillo, sull'antica strada per la Toscana, per poi allontanarci, riscoprendo passo dopo passo una nuova dimensione urbana, sfiorando angoli che si svelano sagomati, una scalpellata alla volta, nei cristalli lucenti di gesso. Angoli dove il tempo stesso pare essersi pietrificato. Un'escursione il cui cuore è la roccia, che si rivela nei borghi minerari ormai inghiottiti dalla città e a cui si aggiunge una finestra su una collina segreta, sospesa nella pace della sera, fra il bosco, i campi, le vigne ed i pregiati olivi. Prima di rientrare al punto di partenza è prevista una tappa speciale al Borgo Gessaiolo, dove ai racconti di generazioni di cavatori di gesso si aggiungerà un brindisi a base di vino prodotto nelle vigne che avremo appena sfiorato, in una particolare cornice provata, resa fruibile per l'occasione.

La camminata è organizzata da Associazione Vitruvio.

Percorso realizzato nel rispetto delle distanze di sicurezza, visto il DPCM del 14 gennaio 2021, oltre a linee guida della Città metropolitana di Bologna.

POSTI LIMITATI - Prenotazione obbligatoria

Ritrovo: domenica 21 febbraio (ore 18.30) - angolo via Toscana con via Luigi Fantini (lato piazzetta di San Ruffillo), Bologna

Prossime date: domenica 28 febbraio (ore 18.30)

Contributo a persona, in contanti all'accoglienza: 12,00 (€ 8,00 fino agli 11 anni) - iniziativa non adatta ai minori di 8 anni.

Durata: 2 ore circa

Difficoltà percorso: T - Cosa significa? Clicca qui per approfondire

Info e prenotazioni: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com