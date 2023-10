Escursione: l'antica via cavara

Escursione alla scoperta dell'antica Via Cavara, una strada che collegava Casalecchio di Reno a Sasso Marconi prima dell'apertura della Strada Porrettana. Avremo modo di percorrere la valle del Reno da una angolatura insolita ricca di storia.

Ci muoveremo da Sasso Marconi per arrivare a Casalecchio di Reno con possibilità di usare il treno per arrivare al punto di partenza e poi per tornare verso Bologna.



Escursione organizzata nell’ambito dell’iniziativa “I cammini di San Martino" in concomitanza con i festeggiamenti per San Martino patrono di Casalecchio di Reno. Possibiltà di fermarsi al termine dell'escursione nel centro di Casalecchio per partecipare ai festeggiamenti (mercatini, attività culturali e stand enigastronomici).



Informazioni e iscrizioni al link:

https://www.guidevallibolognesi.it/index.php/241-l-antica-via-cavara



L'escursione sarà condotta da una Guida Ambientale Escursionistica professionale (operante ai sensi della L.R. 4/2000 e L. 4/2013) dotata di apposita assicurazione RC.