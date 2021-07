Escursione sciamanica con 5 tibetani

Un viaggio lungo uno splendido parco naturale, accompagnati da suoni, esercizi, e meditazione!

Cercheremo attraverso l'uso della musica, della meditazione e dell'esercito fisico, di percorrere un doppio cammino, esteriore ed interiore. Salendo lungo i sentieri del bosco scenderemo in profondità dentro noi stessi, lasciando i rumori della città ed il cicaleccio della mente per immergerci corpo e anima nei colori, profumi e suoni della natura per metterci in contatto con la parte più sensibile e profonda di noi.

COSA SONO I 5 TIBETANI? :

- È una pratica yogica considerata da molti "linfa dell'eterna giovinezza", consentendo di migliorare la flessibilità del corpo fisico e donando enormi benefici anche sul piano mentale.

Alcuni narrano furono creati da monaci tibetani più di 2.500 anni fa, introdotti alla cultura occidentale nel 1985 grazie a Peter Kelder, che nel suo libro li descrisse come "pratica di ringiovanimento".

Questi esercizi si basano sull’energia del corpo e lo scopo della pratica dei cinque riti tibetani è quello di raggiungere, tramite precisi movimenti del corpo, una minore rigidità, migliore forza e coordinazione, una riduzione dell’ansia ed un elevato livello di energia.



PROGRAMMA:

- Alle ore 8 dopo esserci ritrovati ed aver fatto conoscenza, inizieremo facendo una bella pulizia interiore, mettendo in ordine i pensieri e dando modo alla mente di settarsi in modalità di ascosto

- Si eseguirà poi un escursione lungo il bellissimo parco naturale entrando in un profondo e intenso contatto con la foresta aiutandoci con l'uso di strumenti musicali

- Arrivati al checkpoint verrà eseguita una pulizia energetica e dopodiché faremo l'allenamento con i 5 Tibetani seguito da meditazione

- Ci sarà poi uno spazio in cui sarà possibile, condividere il proprio pensiero, la propria esperienza ed il proprio ascolto, mangiare qualcosa e concedersi un po' di riposo prima di rientrare



COSA ASPETTARSI? :

- Nulla!

Spesso accade che ci vogliamo pianificare tutto ciò che accade intorno a noi, giornate, eventi, momenti.. LASCIAMOCI ANDARE!

Attraverso l'ascolto, l'osservazione,

il movimento e la meditazione libereremo la nostra mente dando sfogo all'energia creativa vitale, per provare ad entrare in uno stato di benessere, calma e centratura



COSA PORTARE? :

- Acqua

- Scarpe sportive ( meglio da trekking )

- Tappetino

- Uno spuntino ( frutta, frutta secca, cracker ecc.)

- Un telo



* Per facilitare l'esperienza è consigliabile mangiare leggero o digiunare, è un viaggio corporeo-mentale interiore, più libero è il passaggio, più facile sarà entrare in sé stessi.



A CHI È RIVOLTO L'INVITO? :

A tutti!

L' invito è esteso a chiunque sia curioso e senta il richiamo di voler partecipare.

Da tener giusto conto che, ci può essere la possibilità che il percorso in certi punti sia spartano ed in pendenza, di conseguenza lo sforzo fisico potrà essere medio/alto.



L'evento di fatto è completamente gratuito!

Chi vuole potrà comunque lasciare un offerta simbolica e libera.



INFO:

- Davide: 3282321021





