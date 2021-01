"Per una selva oscura": l'escursione Dantesca

L'Associazione Vitruvio dà appuntamento al 24 gennaio alle ore 10.00. Il 2021 è l'anno dedicato al Sommo Poeta e per celebrarlo Vitruvio propone una camminata che sfiora suggestioni dantesche alle porte di Bologna. Dimenticate ogni "diritta via" e preparatevi ad una" selva selvaggia e aspra e forte".

Una discesa vorticosa nella valle del Torrente Ravone "là dove 'l sol tace" mentre il torrente "rovina in basso loco". Le suggestioni di un luogo selvaggio alle spalle della città, l'odore del bosco, la sorpresa degli affioramenti gessosi in una camminata dinamica che lascia spazio ad alcune improbabili e sorprendenti storie della nostra prima collina.

Percorso dinamico, pensato per persone abituate a camminare.

Ritrovo e termine: domenica 24 gennaio (ore 10.00) - presso l'ingresso del parcheggio principale del Parco Cavaioni di fronte al civico 4 di via Cavaioni, Bologna

Prossime date: sabato 6 febbraio (ore 10.00); sabato 13 febbraio (ore 10.00)

Contributo a persona da corrispondere in contanti all'accoglienza: € 10,00 - iniziativa sconsigliata ai minori di 14 anni