Escursioni in Appennino:nei boschi dell'om selvatig

L'Om Selvatig è forse la leggenda più conosciuta dell' Appennino Bolognese e in questa escursione adatta a tutti andremo alla ricerca dei luoghi in cui visse questa creatura, uno strano misto tra mito e spavento. Scopriremo anche la "casa" dell' Om Selvatig, nascosta tra i boschi e con tanti racconti andremo alla scoperta di un territorio tra i più ricchi di natura e sentieri dell' Appennino Bolognese. Per info e prenotazioni: Fabrizio351.6349935