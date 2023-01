Esorcizzare venerdì 13? Con la passeggiata serale black-trek: le memorie nere di Bologna

La credenza del venerdì 13 come giorno sfortunato è diffusa un po' ovunque. L'origine di tale superstizione si trova in una serie di riferimenti che risalgono all'antichità e può essere associato a diversi rituali scaramantici, come evitare di fare determinate cose o indossare amuleti protettivi. L'Associazione Vitruvio vuole esorcizzare la paura che molti hanno dei giorni "particolari" - e accompagnano i partecipanti al tour alla scoperta di una città che sembra uscita dalle pagine di un racconto di Edgar Allan Poe.



Misteriose sparizioni, efferati omicidi, rese dei conti da romanzo. Cosa nasconde Bologna? Partecipa a una passeggiata serale per “far luce” sull'oscuro passato della città. Strade e vicoli hanno molto da raccontare e vi stupirete di quanto cambi la città dal giorno alla sera. Sembrano racconti e memorie di un passato lontano e di una Bologna medievale ormai dimenticata: non è così....