L’estate a Fico, tra giochi e degustazioni

Il Parco da Gustare di Bologna apre i battenti il 22 luglio e si prepara ad accogliere i visitatori con molte sorprese e tanto divertimento per grandi e bambini, per celebrare l’estate in città. Nei weekend di luglio Fico Eataly World, il parco tematico del cibo italiano, si veste… a frutta!

Infatti, il tema del mese di luglio del parco sarà proprio la Frutta in tutte le sue forme. Durante i weekend in arena si svolgerà il Fico quiz live sulla frutta. Tutti i buongustai saranno chiamati a rispondere ad alcune domande sulla frutta di stagione mentre faranno delle degustazioni. Solo chi indovina tutte le risposte riceverà una dolcissima sorpresa.

Invece, per i bambini ci sarà la sfida dei piccoli pescatori. Chi acchiappa più pesci nelle piscinette di Fico vince. Al termine della gara tutti i bimbi riceveranno la loro licenza di pesca. Il tema del mese di agosto del parco Fico sarà invece la Pizza. Nell’arena centrale ogni giorno i visitatori saranno intrattenuti da curiosità, domande e giochi sul piatto più conosciuto e amato al mondo.

Per i più piccoli ci sarà il pizza master, la sfida dei piccoli pizzaioli in cui i bambini si sfideranno a preparare le pizze richieste dai genitori, ospiti della pizzeria. I genitori ordineranno differenti tipi di pizze e i bimbi dovranno andare a raccogliere dagli alberi del frutteto del parco gli ingredienti richiesti e appoggiarli sulla pizza gigante che avranno a disposizione. Vincerà la squadra di piccoli pizzaioli che per prima posiziona tutti gli ingredienti richiesti dai genitori. Nell’ultimo weekend del mese non mancherà il record della pizza che richiamerà pizzaioli da tutta Italia!

Senza dimenticare il Ferragosto da Fico, che sarà a suon di salsa latina. La tipica e succulenta grigliata italiana del 15 agosto, sarà infatti accompagnata da un DJ set di musica latina.

Mentre il 21 e 22 Agosto un Torneo di Beer Volley in collaborazione con il birrificio artigianale Baladin, rievocherà atmosfere da spiaggia. Nel campo da Beach volley di Fico si consumerà una sfida all’ultima pinta!

Gallery







Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...