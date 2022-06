Estate in Piazza Carducci: 20 serate tra musica live, teatro e incontri

Lavoropiù Overnight – Oltre il giardino, la rassegna in piazza Carducci che ha rappresentato una delle principali novità della scorsa edizione di Bologna Estate. Nel 2021 oltre 4mila spettatori per 37 eventi gratuiti in 13 serate: una scommessa vincente che ha fatto scoprire e riscoprire ai bolognesi un luogo magico con una formula inedita. La seconda edizione di Lavoropiù Overnight presenta un programma ancora più ricco e articolato, dal 21 giugno al 16 luglio 2022, dal martedì al sabato, a partire dall’ora dell’aperitivo, 20 serate tra musica live, teatro e incontri. Intrattenimento di qualità in un’atmosfera davvero unica: il giardino di Casa Carducci suggestivamente illuminato - una vera scoperta per tutti - e l’elegante piazza che questa estate sarà ancora più accogliente e sempre più protagonista.

Si conferma la collaborazione con il Quartiere Santo Stefano, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna e in particolare Bologna Musei e Bologna Biblioteche che organizzeranno ogni sera le visite guidate a tema, gratuite su prenotazione, rispettivamente al Museo del Risorgimento e a Casa Carducci.

Lo Street Food sarà sempre curato dalla Cooperativa Sociale Eta Beta dell’artista catalano Joan Crous. La musica dal vivo vedrà alternarsi jazz, classica e pop d’autore in collaborazione con il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, Fonoprint, Vertical Music Record, Genoma Films e Music Academy.

Il Conservatorio G.B.Martini di Bologna offrirà tre concerti di livello internazionale. Il primo, ad aprire la rassegna, celebrerà il 21 giugno la Giornata internazionale della musica con l’esibizione della Brass Band diretta dal Maestro Michele Mangani: 44 elementi per il “Concerto del Solstizio d’Estate” con musiche di Edward, Arnold, Cesarini, Williams e Sparke. Poi sarà la volta della Martini Big Band del Maestro Michele Corcella, l’orchestra jazz del Conservatorio: il 28 giugno “Soul Jazz Night”. E infine la Wind Band Martini del Maestro Guido Corti, considerato uno dei migliori cornisti italiani esibitosi nelle più importanti sale da Concerto del mondo (dalla Carnegie Hall di New York alla Musikverein di Vienna): il 5 luglio “Musica proibita”, uno straordinario concerto che racconta come i compositori e gli interpreti musicali abbiano imparato a reagire a ogni censura con la forza delle proprie idee, spesso addirittura facendosi beffe del potere. In programma composizioni di Kurt Weill e George Gershwin.

Cinque serate speciali saranno dedicate al teatro-canzone. Si comincia il 22 giugno con Bob Messini, attore e cantautore dal sofisticato umorismo che presenta l’ultimo disco “Tutto qui”. Il 23 giugno in scena “Franz Campi meets Hot Boogie Trio”, show inedito in cui l’ironia e lo stile di Franz Campi propongono indimenticabili brani firmati da autori come Conte, Jannacci, Gaber, Dalla, Carosone e Buscaglione nella originale interpretazione degli Hot Boogie Trio. Il 30 giugno prima nazionale del reading musicale “Un uomo solo – Le ultime ore di Tenco”: cosa è accaduto nelle ultime ore di vita di Luigi Tenco? Come ha vissuto, cosa ha pensato in quel 26 gennaio 1967, giorno dell’esibizione sul palco di Sanremo e della sua morte? Lo raccontano lo scrittore e giornalista Antonio Iovane con la eccezionale cantautrice Pilar. Il 9 luglio tocca ad Antonio Pisu con “Oltre il confine – Pensieri e canzoni” di Antonio Pisu, un live di musica Indie/Rock e divertenti performance per far riflettere e ridere con i suoi pungenti testi scritti insieme a Tiziana Foschi. Il 14 luglio una serata evento dedicata a Lucio Dalla: un progetto di Lavoropiù in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla in cui le lettere elaborate dagli studenti del Liceo Musicale “Lucio Dalla” e indirizzate a Lucio stesso sono state trasformate in uno show da Cristiano Governa con la musica di Federico Poggipollini e le parole di Andrea Santonastaso e Matteo Naldi.

La Fonoprint presenta tre dei suoi talenti più promettenti: il 1° luglio Disarmo in “Pillole”, l’8 luglio la bolognese Lyl in “Take One Live” e il 15 luglio Fabio Curto in “Rive”.

Vertical Music Record esibisce la giovanissima Samuela, cantautrice Indie/Pop dalla straordinaria voce, il 25 giugno in “Luna in piena” e il 29 giugno la diciottenne bolognese Rea, reduce dal successo tv di “Amici”, con “Lontano”.

“Dirladadà” il 12 luglio è invece il concerto del tenore romagnolo Michele Fabbri con l’Ensemble Amarcanto che da anni si dedica alla ricerca sulla musica popolare antica e moderna: un concerto in cui musiche diverse - diversissime - si incontrano, fondendosi e scontrandosi, un gioco che avvicina e annoda mondi di per sé lontanissimi. L’appuntamento è in collaborazione con l’Associazione Incontri Esistenziali.

A proposito di ricerca sulla musica popolare da segnalare il 5 luglio “Voci dentro” del cantautore napoletano Pasquale Imperatore, accompagnato da Elena Imperatore.

Lavoropiù Overnight è anche palcoscenico di giovanissimi talenti. Tra questi spicca quello della cantante lirica Samantha Faina, diplomatasi alla Scuola di Opera del Teatro Comunale di Bologna (9 luglio). Asia e Lorenzo invece (21 giugno) sono due studenti dei corsi di Alta Formazione in Popular Music della Music Academy di Bologna. Andrea Ricordi propone il 7 luglio “Giusto un altro posto”, concerto per chitarra e violoncello con cover di musica italiana e brani inediti. Il 12 luglio è la volta di Francesco Cavestri & The Berklee Messengers: lo studente maturando del liceo classico Galvani, entrato a soli 13 anni al corso jazz del Conservatorio di Bologna, è sbarcato giovanissimo negli Usa dove ha frequentato la scena musicale newyorkese e ottenuto una borsa di studio alla Summer School del Berklee College of Music di Boston. Il 18 marzo è uscito il suo album “Early17”.

Il cartellone musicale si completa con una vera e propria rassegna nella rassegna: sei concerti soul/jazz/blues di voci femminili molto note sulla scena bolognese come Ada Flocco (22 giugno), Serena Zaniboni (24 giugno), Michela Calzoni (2 luglio), Silvia Donati (6 luglio), Sara Jane Ghiotti (13 luglio) e Lara Luppi (16 luglio).



I recital teatrali all’insegna dell’umorismo e della satira vedono succedersi all’ombra del monumento di Carducci il 25 giugno la romana Giorgia Fumo (reduce dal successo di Italia’s Got Talent '22) in “Vita bassa”, la veneta Cristina Chinaglia l’8 luglio con “Vanity Chinaglia”, l’attore e autore veneto Francesco Brandi (2 luglio) con il monologo “La fine della Grecia”, i due giovani interpreti bolognesi Nico Guerzoni e Leonardo Bianconi in “Note” (6 luglio), la “filosofia coatta” di Giulio Armeni in “Letture interrotte - Sono io a lasciare i libri o loro a lasciare me?" (23 giugno), la poesia dialettale di Stefano Delfiore (28 giugno) e, per concludere, lo spettacolo sulla gioventù bolognese di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, “Danzare nudo alla prima luce del sole” di Andrea Santonastaso (16 luglio).

Tra i partecipanti agli incontri letterari ci saranno gli autori Einaudi Donatella Di Pietrantonio (Premio Campiello per “L’arminuta”, da cui è stato tratto il film omonimo) il 15 luglio intervistata dalla sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, Marco Presta (popolare conduttore de “Il ruggito del coniglio” su RadioDue) il 29 giugno, il 7 luglio Matteo Bussola (umorista, fumettista e conduttore su Radio24) e il 24 giugno Francesco Abate (Premio Solinas, Premio letterario Giovani Europei e finalista al Premio Scerbanenco); gli autori Feltrinelli Jana Karšaiová (candidata al Premio Strega ’22 con “Divorzio di velluto”) il 13 luglio e l’1 luglio Massimo Polidoro (saggista e divulgatore scientifico tv). Parlando di sport, l'autore Pendragon Stefano Muroni (attore, conduttore del Giffoni Film Festival dal 2012 e Premio Aqui Storia) racconterà il 30 giugno la storia di Rubens Fadini, giovane calciatore ferrarese del Grande Torino deceduto nella tragedia di Superga, mentre l’ex ciclista e ct azzurro Davide Cassani presenterà la sua autobiografia “Ho voluto la bicicletta” (14 luglio).

La programmazione estiva di Lavoropiù Overnight - Oltre il giardino fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. La rassegna è stata possibile grazie al fondamentale contributo di Lavoropiù e al sostegno di BPER Banca. Si ringraziano Gruppo Hera, Petroniana Group, Alì Supermercati, Immobiliare Maggiore e Maresca e Fiorentino, i partner tecnici Radio Sata, Quadricroma, Back Space e in qualità di media partner Radio Nettuno Bologna Uno. Infine, per la preziosa collaborazione La Confraternita dell’Uva e Biblion.

Il programma

Martedì 21 giugno

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Il giardino monumentale Carducci

Ore 21 - Musica

BRASS BAND G.B. MARTINI

CONCERTO DEL SOLSTIZIO D’ESTATE

In occasione della Festa Internazionale della Musica l’orchestra del Conservatorio,

composta da 44 elementi, propone un programma dei compositori Edward, Arnold,

Cesarini, Williams e Sparke con la direzione del Maestro Michele Mangani.

Ore 22.15 – Musica

ASIA E LORENZO DUO

MUSIC ACADEMY LIVE

Concerto degli studenti dei corsi di Alta Formazione in Popular Music della Music

Academy, Asia Barbat e Lorenzo Angelucci. www.music-academy.it

Mercoledì 22 giugno

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Riscoprire l’Ottocento: le reliquie laiche dei patrioti

Ore 19.45 - Musica

ADA FLOCCO DUO

Ada Flocco (voce) Saverio Zura (chitarra)

Il duo propone un repertorio di standard jazz eseguiti ed interpretati in chiave

Ore 21.30- Musica

BOB MESSINI

TUTTO QUI

Il “malincomico” teatro canzone dell’attore e cantautore bolognese, vincitore del Premio

Musicultura 2017, fa sempre sorridere ed emozionare. Una serata con ospiti a

sorpresa per presentare il suo ultimo cd con Camilla Missio al basso.

Giovedì 23 giugno

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 - Teatro

GIULIO ARMENI

LETTURE INTERROTTE - Sono io a lasciare i libri o loro a lasciare me?

Un racconto umoristico-autobiografico che si snoda attraverso tre libri che l’autore di

“Manuale di filosofia coatta” non è mai riuscito a finire.

Ore 21.30 - Musica

FRANZ CAMPI MEETS HOT BOOGIE TRIO

Show inedito in cui l’ironia e lo stile di Franz Campi propongono indimenticabili brani

firmati da autori come Conte, Jannacci, Gaber, Dalla, Carosone e Buscaglione nella originale

interpretazione degli Hot Boogie Trio, capitanati dal pianista Davide Falconi con Camilla

Venerdì 24 giugno

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 - Musica

SERENA ZANIBONI DUO

Serena Zaniboni (voce) Claudio Vignali (tastiere)

Jazz experiment è un ponte tra passato e presente, tra ricerca ed evocazione.

Standard jazz e blues rivisitati ed esposti in chiave contemporanea.

Ore 21.30 - Incontri

FRANCESCO ABATE con Marcello Fois

Per Einaudi lo scrittore sardo ha pubblicato “Mi fido di te” con Massimo Carlotto,“Cosí si

dice”, “Chiedo scusa” con Valerio Mastandrea, “Un posto anche per me”, “Mia madre

e altre catastrofi”, “Torpedone trapiantati”. Con “I delitti della salina”(2020) ha debuttato

una nuova protagonista femminile nel giallo italiano, la

giornalista investigativa Clara Simon, le cui avventure proseguono nel secondo titolodella

serie “Il complotto dei Calafati” (2022).

Sabato 25 giugno

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 - Musica

SAMUELA

LUNA IN PIENA

Cantautrice Indie/Pop che si ispira a sonorità e testi molto intimistici ed emozionali:la

Ore 21.30 – Teatro

GIORGIA FUMO

VITA BASSA

La comica romana, reduce dal successo di Italia’s Got Talent, scatta nel suo stand upshow

una fotografia disincantata della sua generazione. “Non siamo più i giovani, ma non

vogliamo essere gli adulti. Siamo la prima generazione presa in giro sia dai vecchi

che dai giovani”.

Martedi 28 giugno

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Riscoprire l’Ottocento: Gioacchino Murat

Ore 21.00 - Musica

MARTINI BIG BAND

SOUL JAZZ NIGHT

Omaggio al Soul Jazz degli anni ’60 con particolare attenzione ai dischi Blue Note di artisti

quali Herbie Hancock, Benny Golson, John Scofield e molti altri. La Big Band è diretta dal

Maestro Michele Corcella.

Ore 22.30 - Teatro

STEFANO DELFIORE

INOLTRANZE

Poesie dialettali lette da Umberto Bortolani e accompagnate dalla chitarra di LucaPagliani.

Mercoledì 29 giugno

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 - Incontri

MARCO PRESTA con Emilio Marrese

Uno dei migliori autori e conduttori radiofonici italiani anima da molti anni, insieme ad

Antonello Dose, la mattinata di Radio 2 con Il ruggito del coniglio. Ha pubblicato la raccolta

di racconti “Il paradosso terrestre” e i romanzi “Un calcio in bocca fa miracoli”, “Il

piantagrane”, “L’allegria degli angoli”, “Accendimi”, “Fate come se nonci fossi” e

l’ultimo “Il prigioniero dell’interno 7”

Ore 21.30 - Musica

REA

LONTANO

Cantautrice bolognese, 18 anni, reduce da Amici, ha appena pubblicato il concept

album Respiro in cui sprigiona le sue sofisticate doti melodiche.

Giovedì 30 giugno

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Riscoprire l’Ottocento: Immaginari garibaldini

Ore 19.45 - Incontri

STEFANO MURONI con Fernando Pellerano

Attore, scrittore, documentarista e conduttore del Giffoni Film Festival dal 2012, nel suo

“Rubens giocava a pallone” romanza la storia del giovane calciatore ferrarese

Ore 21.30 – Musica

ANTONIO IOVANE E PILAR

UN UOMO SOLO – LE ULTIME ORE DI TENCO

Antonio Iovane (testo) Pilar (voce) Umberto Scaramozza (chitarra)

Prima nazionale – reading musicale.

Cosa è accaduto nelle ultime ore di vita di Luigi Tenco? Come ha vissuto, cosa ha

pensato in quel 26 gennaio 1967, giorno dell’esibizione sul palco di Sanremo e della sua

morte? Lo scrittore e giornalista Antonio Iovane con la cantautrice Pilar dà vita a uno

spettacolo teatrale e musicale che racconta quei momenti, a partire dal libro

“Un uomo solo” (Mondadori, 2022).

Venerdì 1 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 – Incontri

MASSIMO POLIDORO

Giornalista, scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico, è autore di oltre

cinquanta libri e più di mille articoli pubblicati su “Focus”. Conduttore e consulente di

numerosi programmi televisivi, è una presenza fissa a Superquark

accanto a Piero Angela. Primo allievo a tempo pieno di James Randi, noto come “The

Amazing Randi”, illusionista di fama mondiale e campione della razionalità, nel suo

libro “Geniale” (Feltrinelli) Polidoro condivide le 13 fondamentali lezioni che ha appreso

e che il pubblico potrà applicare alla propria situazione.

Ore 21.30 - Musica

DISARMO

PILLOLE

Da Sanremo Giovani con “Contro i giganti” al Modena Park di Vasco Rossi, il

Sabato 2 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Riscoprire l’Ottocento: Mazzini e la Repubblica Romana

Ore 19.45 - Musica

MICHELA CALZONI E FILIPPO GALBIATI DUO

Michela Calzoni (voce) Filippo Galbiati (piano elettrico)

Il concerto unisce i mondi musicali dei due protagonisti, quello di Michela Calzoni,

legata alla tradizione soul/blues, e quello di Filippo Galbiati influenzato dalla tradizione degli

standard jazz

Ore 21.30 - Teatro

FRANCESCO BRANDI

LA FINE DELLA GRECIA

La storia di un quarantenne che, stufo di veder vincere sempre gli altri, rapisce il

vicino di casa: un virologo colpito da improvvisa celebrità. Regia di Riccardo Sinibaldi.

Martedì 5 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Riscoprire l’Ottocento: il Museo del Risorgimento

Ore 21.00 – Musica WIND

BAND G.B. MARTINIMUSICA

PROIBITA

Come i compositori e gli interpreti musicali hanno imparato a reagire a ogni censura

con la forza delle proprie idee, spesso addirittura facendosi beffe del potere. In programma

Ore 22.30 - Musica

ELENA E PASQUALE IMPERATORE

VOCI DENTRO

Concerto per voci e chitarra

Architetto, attore e cantautore napoletano e bolognese d’adozione, Pasquale Imperatore

insieme alla figlia porta in scena il suo personale sound mediterraneo del nuovo album “Voci

dentro”, muovendosi sul solco di una tradizione che va da Pino Daniele a Totò ed

Eduardo, arricchita da nuove suggestioni melodiche.

Mercoledì 6 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 - Musica

VOCENERA

Silvia Donati (voce) Alberto Capelli (chitarre)

Vanilla è una killer, bellissima e silenziosa si muove nell’ombra e quando meno te lo aspetti è vicino a te,

ma certo non per consolarti… Questa ed altre storie reali ed immaginarie vengono narrate in

musica, intrecciando suoni, ritmi e parole.

Ore 21.30 - Teatro

NICO GUERZONI e LEONARDO BIANCONI

NOTE

Nello spettacolo dei due attori e autori bolognesi pensieri intrecciati, contrapposti e fuori

orario dialogano tra loro in un unico flusso di coscienza.

Giovedì 7 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Ore 19.45 – Musica

ANDREA RICORDI

GIUSTO UN ALTRO POSTO

Il giovane cantautore bolognese interpreta con personalità una selezione di grandi

successi pop dei più celebri artisti italiani di ieri e oggi proponendo anche i suoi braniinediti. Al

violoncello Tiziano Guerzoni

Ore 21.30 – Incontri

MATTEO BUSSOLA con Federico Taddia

Lo scrittore, fumettista e umorista veneto conduce una popolare trasmissione su Radio24, I

padrieterni, con Federico Taddia. Per Einaudi ha pubblicato “Notti in bianco, baci a

colazione”, “Sono puri i loro sogni”, “La vita fino a te, “L’invenzione di noi due”, “Il tempo

di tornare a casa” e, appena arrivato in libreria, “Il rosmarino non capisce l’inverno”.

Venerdì 8 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 – Musica

LYL

TAKE ONE LIVE

Giovanissima artista emergente della scena pop bolognese fonde sonorità R&B e Urban: premio

per il “miglior progetto” allo Show Case BMA (Bologna Musicad’Autore) nel 2021.

Ore 21.30 - Teatro

CRISTINA CHINAGLIA

VANITY CHINAGLIA

Una donna, mentre scorrono le ore di una sola giornata, si guarda allo specchio e

benessere e del consumo tra cui anche la fine del mondo.

Secondo sua madre è imperdibile. Chinaglia è attrice, comica e autrice di monologhi presentati a

La tv delle ragazze, Colorado e Comedy Central che offrono sempre al pubblico un’occasione di

riflessione sulla complessità della società moderna.

Sabato 9 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Riscoprire l’Ottocento: I volontari del ‘48

Ore 19.45 - Musica

SAMANTHA FAINA

Samantha Faina (voce) Francesco Triossi (pianoforte)

La giovane allieva della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna interpreta

arie celebri di Puccini, Verdi, Bellini, Donizetti, Gershwin e Carpentier.

Ore 21.30 - Teatro

ANTONIO PISU

OLTRE IL CONFINE – PENSIERI E CANZONI

Attore e regista, Pisu ha creato un live di musica Indie/Rock e divertenti performance per far

riflettere e ridere con la sua comicità pungente e intelligente.Scritto da Pisu con Tiziana

Foschi

Martedì 12 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Ore 19.45 - Musica

FRANCESCO CAVESTRI & THE BERKLEE MESSENGERS

Francesco Cavestri (piano e tastiere), Paul Reinhold (basso), Leonardo Badiali

(batteria), Asher Belsky (chitarra).

Entrato a soli 13 anni al corso jazz del Conservatorio di Bologna, Francesco Cavestri

sbarca giovanissimo negli Usa dove frequenta la scena musicale newyorkese e ottiene

una borsa di studio alla Summer School del Berklee College of Music di Boston. Il 18 marzo

è uscito il suo album “Early17”.

Ore 21.30 - Musica

MICHELE FABBRI con ENSEMBLE AMARCANTO

DIRLADADÀ

Secondo Gianni Rodari l’atto creativo nasce sempre da un “binomio fantastico”: due parole

che non hanno niente in comune e che, accostate, accendono la scintilla di qualcosa

di nuovo. Questo è Dirladadà: un concerto in cui musiche diverse - diversissime - si

incontrano, fondendosi e scontrandosi, un gioco che avvicina e annoda mondi di

per sé lontanissimi. In collaborazione con Incontri Esistenziali.

Mercoledì 13 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 - Musica

SARA JANE GHIOTTI

Sara Jane Ghiotti (voce) Daniele Bartoli (chitarra)

Un progetto che ruota attorno alle sonorità blues e roots del jazz di un duo legato da un

grande senso della tradizione, ma con una spinta propositiva verso l a modernità.

Ore 21.30 - Incontri

JANA KARSAIOVA con Emanuela Giampaoli

L’attrice di Bratislava, italiana d’adozione, con il suo romanzo d’esordio “Divorzio di velluto”

Giovedì 14 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 - Incontri

DAVIDE CASSANI

con Giorgio Burreddu e Alessandra Giardini

L’ex ciclista ed ex ct azzurro per sette anni, ora commentatore tv e testimonial della Regione

Emilia-Romagna, presenta la sua biografia “Ho voluto la bicicletta” (Rizzoli)

Ore 21.00 - Musica

FEDERICO POGGIPOLLINI

SERATA EVENTO DEDICATA A LUCIO DALLA

di Cristiano Governa con Andrea Santonastaso in collaborazione con

Fondazione Lucio Dalla.

Le lettere elaborate dagli studenti del Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna e indirizzate

a Lucio Dalla reinterpretate da Cristiano Governa per uno spettacolo teatrale con la

musica di Federico Poggipollini e le parole di Andrea Santonastaso e Matteo Naldi.

Venerdì 15 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Museo Civico del Risorgimento di Bologna

Riscoprire l’Ottocento: il Museo del Risorgimento

Ore 19.45 – Incontri

DONATELLA DI PIETRANTONIO con Isabella Conti

La scrittrice abruzzese con “L’Arminuta”, tradotto in più di 25 paesi, ha vinto numerosi

premi tra cui il Campiello, il Napoli e l’Alassio. La sua sceneggiatura delfilm tratto dal

romanzo ha vinto il David di Donatello 2022. Per Einaudi ha pubblicato anche “Bella mia”

(Premio Brancati) e “Borgo Sud”, secondo al Premio Strega 2020. Il suo ultimo successo

Ore 21.30 - Musica

FABIO CURTO

RIVE

Cantautore polistrumentista vince nel 2015 “The Voice of Italy” e nel 2020

“Musicultura”. Tra i suoi premi più importanti il “Mia Martini Giovani”.

Sabato 16 luglio

Ore 19 - Visite guidate

Casa Carducci

Ore 19.45 - Musica

LARA LUPPI DUO

Lara Luppi (voce) Luca Savazzi (piano)

“Stories of the Duke” è un omaggio in parole e musica a Duke Ellington, il più grande

compositore espresso dal jazz. Dalle pagine più liriche a quelle spesso nate per le orchestre

da ballo ricche di travolgente swing.

Ore 21.30 - Teatro

ANDREA SANTONASTASO

DANZARE NUDO ALLA PRIMA LUCE DEL SOLE – PASOLINI A BOLOGNA

Nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini il testo di Emilio Marrese

interpretato da Andrea Santonastaso illumina un PPP meno noto, quello che a

Bologna si formò dal 1937 al 1943 vivendo esperienze e assorbendo insegnamenti

che ritorneranno poi in tutta la sua opera.