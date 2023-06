"L'estate in Pinacoteca". Aperture straordinarie e ingressi gratuiti

Prosegue la rassegna della Pinacoteca Nazionale di Bologna, Membrane culturali, per tutti i mesi estivi e in occasione di tutti gli spettacoli l'ingresso al museo è gratuito dalle 14.00 fino alle 19.00.

I prossimi appuntamenti sono i 4 giovedì all'insegna del pianoforte, con altrettanti giovani virtuosi della tastiera ("Cromatismi" 29 giugno, 6, 13 e 20 luglio).

L’ingresso in Pinacoteca sarà gratuito anche il 22 e 29 luglio e il 5 e 26 agosto, in occasione della rassegna di danza a cura di DNA (Compagnia di Danza Contemporanea) e dei laboratori performativi dedicati all’infanzia a cura del collettivo Checkpoint Charly.

Per assistere agli eventi è necessaria la prenotazione (link dal sito https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it)

L'ingresso alla Pinacoteca sarà libero per tutti i visitatori il 2 luglio e poi il 6 agosto, come ogni prima domenica del mese nell'ambito dell'iniziativa del Ministero "Domenica al Museo", e potrà essere una buona occasione per ammirare il Ritratto di Alessandro Farnese attribuito a Sofonisba Anguissola, proveniente dalla National Gallery of Ireland di Dublino, che resterà a Bologna solo fino alla fine di agosto.

Inoltre, è rientrata in via delle Belle Arti la Pala Scarani (Madonna col bambino in gloria e i Santi Michele Arcangelo, Caterina d'Alessandria, Apollonia e Giovanni Evangelista) di Perugino, a seguito della chiusura della mostra Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, 4 marzo - 11 giugno 2023), in cui il dipinto era esposto. Dalla fine di giugno sarà pertanto possibile vedere per la prima volta la Pala Scarani, capolavoro che Perugino eseguì nel 1500 circa per la chiesa di San Giovanni in Monte, nel nuovo allestimento della sezione del Rinascimento.