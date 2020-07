L'estate del Bibiena: il soprano Mariangela Sicilia e il direttore d'orchestra Asher Fisch

Mariangela Sicilia, già protagonista al Comunale della Bohème del 2018, Nei concerti di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio canta “Ah, perfido” scena ed aria per soprano e orchestra op. 65 di Beethoven e l’aria per soprano con pianoforte obbligato “Ch’io mi scordi di te?… Non temer, amato bene” K 505 di Mozart. Protagonista sul podio e con lei al pianoforte Asher Fisch, che nella seconda parte del concerto propone la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36 di Beethoven.

Gallery