Estate a Fienile Fluò con "Scena natura": un programma di teatro, cinema, danza e cultura

Portare il teatro, la danza, il cinema nella natura, creare forme di molteplice connessione e dialogo tra le arti e l’ambiente, sul fondale maestoso dei calanchi che emergono nel dolce panorama dei colli bolognesi: giunge alla quinta edizione Scena Natura, la rassegna multidisciplinare a cura dell’associazione culturale Crexida Anima Fluò, fondata nel 2003 dall’attrice, autrice e regista Angelica Zanardi e dal 2008 operante negli spazi di Fienile Fluò (via di Paderno, 9) per la produzione di spettacoli teatrali, eventi culturali e formativi, residenze artistiche. Sono oltre 25 gli appuntamenti in cartellone, tra concerti, spettacoli teatrali e di danza contemporanea, proiezioni cinematografiche, workshop ed esperienze immersive nello spazio naturale.

IL TEATRO

Scena Natura 2022 inaugura mercoledì 22 giugno alle ore 22 con OUT! di Allegra de Mandato per la regia di Angelica Zanardi, protagonista sul palcoscenico (repliche 29 giugno, 13 e 27 luglio, 3 agosto): uno spettacolo dedicato al teatro con le sue emozioni e le sue ombre. Il racconto intimo e senza pelle di un’attrice, in bilico tra realtà e finzione, fatto di passione, sogni, successi e delusioni. All’attualità guarda Mio eroe, in programma mercoledì 6 luglio, una produzione Corte Ospitale di e con Giuliana Musso, una delle più apprezzate interpreti del teatro d’indagine, che mescola giornalismo d’inchiesta e drammaturgia: al centro dello spettacolo la storia vera di 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001-2014), raccontata attraverso gli occhi delle loro madri, testimoni dolorose e potenti di un profondo desiderio di pace e vita. Mercoledì 20 luglio i Racconti di zafferano di e con Maria Pilar Pérez Aspa portano il pubblico in un’intensa e originale esperienza teatrale, a metà tra spettacolo e degustazione culinaria: le pagine sul cibo, sulla convivialità, sul nutrimento di autori come Cervantes, Proust, Scarpellini, Montanari diventano il filo narrativo che accompagna la protagonista nella preparazione di una paella di carne secondo la ricetta dell’epoca cervantina, che sarà poi servita a fine serata agli spettatori, perché “l’atto di mangiare è uno degli aspetti più culturali dell’uomo”. In programma a settembre due spettacoli co-prodotti da Crexida assieme a due giovani compagnie teatrali con le quali è stato realizzato un progetto di tutorship. Giovedì 15 settembre in scena Gramsci gay di Iacopo Gardelli, co-produzione Studio Doiz/Crexida Anima Fluò: lo spettacolo diretto da Matteo Gatta e interpretato da Mauro Lamantia, visto in Notti magiche di Paolo Virzì, racconta la figura del grande politico sardo e la storia del movimento operaio a partire da un episodio di cronaca del 2019, quando un murales a lui dedicato fu imbrattato con scritte omofobe. Venerdì 16 settembre AYCE – ALL YOU CAN EAT di e con Agnese Fois, una riflessione schietta sui disturbi alimentari, sul rapporto con il proprio corpo e del proprio corpo con gli altri, sulla fame inesauribile e sulle fragilità.

Ingresso: intero € 10, ridotto soci/carta Fluò € 8. Per Gramsci gay e AYCE – ALL YOU CAN EAT ingresso 5€

LA MUSICA

Si intitola Escursonica – Suoni per i colli il programma di musica al tramonto curato da Pierfrancesco Pacoda: musica narrativa, in grado di dialogare e sintonizzarsi con le atmosfere naturali del luogo, con un doppio set ogni domenica alle 19 e alle 20.30. Si parte domenica 10 luglio con Miglio, cantautore per immagini che dipinge con pennellate pop e sonorità ispirate alle new wave, all’elettronica e al punk scenari di vita quotidiana e di storie vissute, di amori che bruciano, di paranoie interiori che prendono vita tra la città e la provincia. Il 17 luglio sul palco salirà Fabio Curto, cantautore, arrangiatore, polistrumentista che sarà anche il protagonista, il 16 luglio, di SCENA NATURA OPEN MUSICA, workshop per esplorare come nasce una canzone. Il 24 luglio sarà la volta di Laura Loriga, cantante e pianista che vive tra Bologna e gli Stati Uniti: le sue sperimentazioni con pianoforte, organo e voce, spesso arricchite da altri elementi elettrici e acustici (nychelharpa, viola, harmonium contrabbasso) danno vita a originali composizioni che affondano le proprie radici nella tradizione sia folk che classica. Domenica 31 luglio sarà la volta dell’indie rock degli Altre di B, gruppo bolognese attivo dal 2005 e protagonista di centinaia di concerti in tutta Europa e negli Usa, compreso il grande palcoscenico del Primavera Sound di Barcellona. Il 27 agosto appuntamento con l’immaginario sonoro di Adele Madau, compositrice e violinista, in “The sound of objects special edition”: un concerto che esplora le possibilità sonore di vari oggetti quotidiani attraverso l’amplificazione e rielaborazione del suono degli stessi, mettendo in dialogo la loro “anima” musicale con il violino elettrico. Infine 4 appuntamenti al venerdì – 1 e 22 luglio e 5 e 19 agosto - con le sonorizzazioni di Alessio Bertallot, musicista, autore, conduttore radiofonico e dj, nel 1992, con il gruppo degli Aeroplanitaliani, vincitore del Premio della Critica al Festival di Sanremo: Landscape Channel mixa musica e proiezioni in un video Dj set di grande impatto.

Ingresso: 5 €; workshop gratuito per i possessori di Carta Fluo*

IL CINEMA

I giovedì d’agosto di Scena Natura sono dedicati al cinema con la rassegna patrocinata dalla Cineteca di Bologna a cura di Roy Menarini, critico cinematografico e docente universitario, con la musica come filo conduttore della proposta 2022. Il 4 agosto Motel Woodstock di Ang Lee (2009), incredibile storia di Elliot Tiber, artista, sceneggiatore e scrittore statunitense, uno dei “padri” del leggendario festival di Woodstock. L’11 agosto il cult Quadrophenia di Franc Roddam (1979), tratto dall’omonimo album degli Who, che ne furono produttori. Il 18 agosto Mo’ Better Blues di Spike Lee (1990), film sul jazz raccontato dall’interno, con Denzel Washington nei panni dell’egocentrico trombettista Bleek Gilliam. Il 25 agosto infine Ultima notte a Soho di Edgar Wright (2021), ibrido tra horror, thriller e dramma psicologico ambientato nella leggendaria Swingin’ London degli anni Sessanta.

Ingresso alle singole proiezioni: 5 €

LA DANZA

È un workshop gratuito ad aprire “Scena natura Open Danza”, il cartellone di eventi di Scena Natura dedicati a una delle forme di espressione artistica da sempre centrali nella programmazione del festival: dal 24 al 26 giugno e l’1 e 2 luglio (ore 16-20) C. Massari, M. La Ragione, G. De Filippis e M. Mulaem conducono un laboratorio pensato per accogliere ed integrare differenti linguaggi performativi contemporanei e per indagare le possibilità di movimento del corpo e la relazione con gli altri corpi all’interno dello spazio naturale, che culminerà domenica 3 luglio alle 19 in una presentazione degli allievi aperta al pubblico. Domenica 7 agosto Fragile, il nuovo spettacolo di CO-LAB, programma di formazione professionale con la direzione artistica di Mualem/De Filippis Dance Project dedicato a danzatori già formati ma non ancora avviati alla carriera professionale, mettendoli in contatto con coreografi accreditati.

Sabato 3 e domenica 4 settembre alle ore 18 ritorna Running up that hill / Esperimenti coreografici in collina, un progetto di residenze e performance di danza contemporanea pensato per gli spazi verdi di Fienile Fluò e giunto alla sua nona edizione. In scena: Earth di e con Gil Kerer, una produzione The Israeli Choreographers: un’esplorazione sul tema del movimento inteso come capacità di percepire e abitare il mondo, e la nostra attitudine emotiva verso di esso. Ed ancora HOW_TO_just another Boléro con Emanuele Rosa e Maria Focaraccio, duo creato sulle celeberrime note del Boléro di Ravel, nel quale i due danzatori in scena si muovono all’interno di uno spazio limitato tentando di costruire una possibile coesistenza. RED CARPET, una produzione Crexida/Anima Fluò con Matilde Bergamini e Martina La Ragione, in cui la riflessione del passaggio sul tappeto rosso diventa lo spazio e il tempo del viaggio verso un altrove da scoprire e insieme costruire. Gorputzu Laburra di Eva Guerrero con Garazi Lopez de Armenti, spettacolo che nasce dalla ricerca dell’uso del corpo in alcune ritualità religiose, per arrivare alla pace e all’equilibrio. Il duo Eva Guerrero – Garazi Lopez de Armentia propone anche Within, una video danza interattiva fruibile attraverso occhiali per realtà virtuale per vivere la danza come mai prima d’ora.

Ingresso: intero 8 €, ridotto 6 €

LE ESPERIENZE IMMERSIVE

Molto più che passeggiate, le proposte di Scena Natura sono percorsi di esplorazione dello spazio naturale che utilizzano la musica, il teatro, la performance come elementi di conoscenza dell’ambiente, chiavi rivelatrici di uno sguardo rinnovato su quello che la consuetudine coi luoghi non ci permette più di vedere.

Per tutta la durata del Festival dalle 11 alle 20 (su prenotazione) La voce degli alberi di e con Angelica Zanardi è un percorso per singoli o gruppo su un sentiero panoramico collinare, in cui i partecipanti seguono in cuffia una narrazione teatrale in dieci tappe, legate ad altrettanti alberi e alle storie ad essi legate, accompagnata dalle musiche originali composte e suonate da Pasquale Mirra (ingresso € 6.5). Appuntamento il 23 giugno, 14 luglio e 30 luglio dalle 19 alle 22 con Immergersi nel paesaggio, passeggiata immersiva a cura di Michele Pascarella per dischiudere i sensi attraverso il respiro, l’osservazione e l’ascolto del panorama naturale (ingresso intero € 15 + pic-nic su richiesta). Il 26 giugno, 28 agosto e 11 settembre, dalle 18 alle 21, sarà nuovamente Angelica Zanardi a condurci su Le vie dei Colli, trekking multidisciplinare dalla città alla collina che mette in relazione i differenti spazi, della cultura e della natura, intercalando il percorso con tappe performative (ingresso € 15).

È possibile tesserarsi all’associazione Crexida acquistando Carta Fluò e Carta Fluò+, le tessere annuali che danno diritto a sconti sui singoli ingressi alla rassegna e omaggi