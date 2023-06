L’estate 2023 a Teatri di Vita

Dal 28 giugno al 27 agosto l’estate si fa in tre a Teatri di Vita, con tre manifestazioni che animeranno il Parco dei Pini e gli spazi del teatro nell’ambito di “Bologna Estate 2023”.

La diciottesima edizione del grande festival internazionale geopolitico quest’anno sarà dedicata alla Spagna, pochissime settimane dopo le elezioni da tutti attese con grande attenzione: “Cuore di Spagna”, dal 21 al 27 agosto, chiuderà gli appuntamenti estivi con 6 spettacoli di artisti spagnoli in prima nazionale, 7 film di cui uno in prima nazionale, 1 concerto di un gruppo per la prima volta in Italia, e tante altre iniziative. Come anteprima, dal 16 al 20 agosto, la proiezione in prima regionale di 5 film di Almódovar appena restaurati, quelli degli esordi e dei primi successi. Biglietto intero per gli eventi: 15 euro (riduzioni a 13 e 9). Biglietto per i film: 6 euro. Abbonamento: 35,30 euro.

La Spagna sarà anticipata anche in una giornata della prima manifestazione estiva, “Ipotesi d’amore”, rassegna di cinema internazionale a tematica LGBTQ+, dal 28 giugno al 2 luglio in occasione del Pride, con 11 film che affrontano tematiche attuali, come la maternità surrogata, l’omofobia in Russia e le sex workers, e che si conclude con l’anteprima dell’ultimo film di Paul Vecchiali, il regista ammirato da Pasolini, creato a 92 anni pochi mesi prima della morte avvenuta lo scorso gennaio. La rassegna si sviluppa nella fascia preserale (ore 19, sabato escluso) all’interno di Sala Pasolini, e nella fascia serale (ore 22) sul maxischermo negli spazi all’aperto di Teatri di Vita nel Parco dei Pini. Domenica 2 luglio sono previste altre due proiezioni alle ore 15 e alle ore 17.

Biglietto per ciascun film: 6 euro. Abbonamento 15,30 euro.

Tra “Ipotesi d’amore” e “Cuore di Spagna” sta “Cuor Leggero”, dall’11 al 15 agosto, la rassegna di stand-up comedy, che quest’anno si concentra con la comicità degli artisti italo-stranieri, e che ospita anche la seconda edizione del concorso nazionale di nuovi comici della stand-up “La Cicala d’Oro”: la finale sarà il 15 agosto, giorno in cui saranno accolte le Cucine Popolari con il Pranzo di Ferragosto. Maestri di cerimonia della rassegna saranno Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli. Biglietto serale unico: 9 euro. Abbonamento 29,30 euro.

È previsto un abbonamento complessivo per tutte e tre le manifestazioni a 66,30 euro (i 30 centesimi richiamano i 30 anni dalla nascita di Teatri di Vita, che festeggiamo quest’anno); oppure sarà possibile fare abbonamenti a ogni singola iniziativa.