L’estate a Dozza si conferma una stagione ricca di eventi. Il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi ha allestito anche quest’anno un ricco palinsesto di iniziative rivolte alla comunità, con l’intento di offrire quante più occasioni possibili di intrattenimento culturale durante i mesi più caldi dell’anno. Proposte di qualità, per tutti, con ingresso gratuito o ad offerta libera.

Il cartellone, che spazia dalla cultura all’arte, al teatro, alla comicità ed alle proiezioni sul grande schermo di capolavori cinematografici, è il risultato di una pianificazione mirata, perfezionatasi negli anni, capace di includere e sviluppare anche i format in collaborazione col Circondario e con la Regione. Senza dimenticare l’opera di co-progettazione sull’asse Comune-La Bottega del Buonumore, diventata ormai un modello gestionale d’esportazione verso gli altri borghi dell’Emilia-Romagna, alla base della genesi della quinta edizione del Festival teatrale ‘Sotto le Stelle di Dozza – I Comici del Borgo’.

Una raffinata rassegna di comicità, con ingresso a offerta libera, che riempirà ben otto serate di giovedì tra Dozza e Toscanella. Il 4, 11, 18 e 25 luglio, a partire dalle ore 21.30, spazio alle risate nella centralissima piazza Zotti, nel cuore pulsante del paese dai muri dipinti. Sul palco, in ordine cronologico, Davide Dalfiume e i suoi allievi dei corsi di comicità di Università Aperta Imola, Giampiero Pizzol, Sasà Spasiano e Maurizio Borgogni, in arte “Ceccarino”. E dal divertimento al fascino immortale dei film il passo è breve. Già, perché la piazza Libertà di Toscanella si trasformerà nell’arena di ‘Cinema in Tour 2024’. Accesso gratuito e pellicole in rotazione nei venerdì 5, 12, 26 luglio e 2 agosto a partire dalle ore 21: “Matilda il musical di Roald Dahl”, “Ritorno al bosco dei 100 acri”, “Pets 2” ed “Arrietty” sono i titoli a misura di famiglia per una full immersion tra animazione e fantasia, ma con riflessioni intelligenti sulla realtà.

Nei martedì di luglio troverà spazio in piazza Libertà anche la nuova, attesissima edizione del Festival Strade, a cura di Officine Duende, dedicato ai più piccoli, tra burattini e teatro di figura. Si partirà il 2 luglio, dalle ore 20.30, col cabaret musicale ‘La Valigia dei Sogni’ a cura della Compagnia Follemente. Nei martedì successivi, alle h 21:15, toccherà il 9 luglio a ‘Historieta de un Abrazo’, dal teatro di figura della Compagnia Dromosofista, poi il 16 luglio si proseguirà con ‘Il gatto con gli stivali’ a cura di Tieffeu, per concludere il 23 luglio con ‘L’Acqua Miracolosa’, spettacolo di burattini della tradizione di Zanubrio Marionettes.

La comicità non andrà in vacanza neppure nei giovedì di agosto. Anzi, traslocherà in piazza Libertà a Toscanella per dare ancora più spazio ad altri big, per regalare una parentesi di agognata spensieratezza al pubblico: dalle h 21.00, l’1 si esibirà Gene Gnocchi, mentre l’8 sarà la volta di Pis & Lov. Dopo lo stacco ferragostano, il 22 vedrà di scena Duilio Pizzocchi, e la rassegna si concluderà il 29 con Masotti Danilo. “Anche quest’anno” afferma Giuseppe Moscatello, Assessore alla Cultura ”abbiamo lavorato ad una programmazione variegata e stimolante, avvalendoci di artisti e di percorsi apprezzati e consolidati, con un’attenzione particolare alle famiglie. Questa offerta culturale, fedele a sé stessa ma capace di rinnovarsi, ha indubbiamente anche importanti ricadute sulla fruizione delle nostre piazze e sul lavoro degli esercenti, coinvolgendo anche i volontari comunali e le associazioni di supporto. Ringrazio quanti si adoperano, a vario titolo, per questo prezioso lavoro sinergico.”