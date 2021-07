Sabato 10 luglio ETTORE GIURADEI in concerto a Bologna.



Inizio live ore 20



Parco 11 settembre 2001



ingresso libero



Ettore Giuradei, attore/cantautore, bresciano, classe 1981.

Dal 2000 al 2005 è attore della compagnia di teatro comico “Teatro Distratto”.

Nel 2006 realizza con Michele Beltrami lo spettacolo comico surreale “Cabaret Godot”. Nello stesso anno fonda, con Davide Danesi, l’etichetta discografica Mizar Records.

Dal 2006 al 2010 incide e pubblica 3 dischi (Panciastorie, 2006, Mizar;Era che così, 2008 (Mizar/Novunque) La repubblica del sole, 2010 (Mizar Novunque). Sempre nel 2006 vince il Premio per la nuova canzone d’autore italiana al MEI/Meeting Etichette Indipendenti di Faenza e nel 2008 viene invitato al Premio Tenco e al Premio Ciampi.

Suo fisso collaboratore il fratello Marco Giuradei, classe 1986, polistrumentista e arrangiatore.

Nel 2012 pubblica la favola “Il paese senza ringhiere, senza fabbriche e senza strade” con le illustrazioni di Nicola Ballarini e la produzione di chioscoMU. Nel 2013 esce l’album “Giuradei” per Picicca Dischi che ufficializza la collaborazione con il fratello e con gli altri elementi della band: Domenico Vigliotti, fonico, e Alessandro Pedretti, batteria, a cui si aggiunge il nuovo chitarrista Nicola Panteghini. Dal 2006 ha collaborato con diversi musicisti del panorama italiano e internazionale: Danilo Di Prizio, Beppe Mondini, Accursio Montalbano, Domenico D’Amato, Bruno Bonarrigo, Luigi Picotti, Gabriele Zamboni, Gionata Giardina, Giulio Corini, Enzo Albini, Giancarlo Onorato e Jairo Zavala. Dal 2015 al 2017 partecipa da protagonista al docufilm “La nostalgia della condizione sconosciuta”, diretto da Andrea Grasselli (OmVideo/5e6), e presentato, in concorso, al 37° TorinoFilmFestival.

Il 12 gennaio 2018 pubblica, per Woodworm Label, il disco DUNK dell’omonima band con Luca Ferrari (Verdena) alla batteria, Carmelo Pipitone (O.R.K./Marta sui tubi) alle chitarre e Marco Giuradei al pianoforte, synth e cori. Il 25 ottobre 2019 è uscito il suo nuovo disco solista “Lucertola” per Freecom/UMArecords/Casa Molloy. Suonato con la collaborazione di Giacomo Papetti e Fidel Fogaroli, e la produzione artistica di Paolo Blodio Fappani.



In apertura MARTA.



MARTA, cantautrice, classe 1996, nasce in provincia di Ferrara e si interessa alla musica fin da piccola. Lo studio e la scrittura arrivano più tardi e nel novembre del 2020 si laurea in canto jazz presso il conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara. Il 4 novembre 2019 esce il suo primo EP Domenica, autoprodotto con l’aiuto di Sonika Recordings e Samuele Grandi. I suoi testi auto ironici, solari ma allo stesso tempo malinconici raccontano di affetti, relazioni con gli altri e con se stessi. Dopo aver promosso il progetto in vari locali ed eventi del nord Italia nel 2019 e sui social nel 2020, si prepara per l’uscita del nuovo singolo Intolleranze prevista il 14 maggio 2021.

