Il regista italo-iracheno Haider Rashid premiato a Cannes presenta "Europa"

Domenica 5 settembre, il cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario saluta il pubblico con il film premiato a Cannes e dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani. Un viaggio di sopravvivenza lungo la rotta balcanica, in fuga da polizie di frontiera e “cacciatori di migranti”.

Domenica 5 settembre, l’Arena Puccini, il cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Sebastiano Serlio 25/2) gestito dalla Fondazione Cineteca di Bologna,?Ibc?Movie?e Modernissimo?srl, chiude con un evento speciale: la proiezione, alla presenza dell’autore, di "Europa", il film del regista italo-iracheno Haider Rashid premiato a Cannes e designato Film della critica dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani (Sncc).

Dopo il successo alla Quinzaine des réalisateurs dove ha vinto il Premio della critica internazionale “Beatrice Sartori Award”, Europa è uscito in sala il 2 settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Haider Rashid, nato e cresciuto a Firenze nel 1985 da padre iracheno e madre italiana, con questo film racconta del difficile viaggio di un giovane iracheno, Kamal (Adam Alì), che sta entrando in Europa a piedi, attraverso la frontiera tra Turchia e Bulgaria. Lungo la rotta balcanica, Kamal viene catturato dalla polizia di frontiera bulgara ma riesce a scappare, cercando una via di fuga in un’interminabile foresta, un sottomondo dove le regole e la legge non esistono. Un viaggio per la sopravvivenza in cui Kamal lotta strenuamente per la libertà e la vita.

“L’idea del film è nata leggendo delle esperienze di vita reale dei migranti che attraversano il confine tra Turchia e Bulgaria e dalle conversazioni che ne sono seguite con varie persone – scrive Haider Rashid nelle note di regia –. La Bulgaria è il paese in cui mio padre si è recato, quando è scappato dall'Iraq nel 1978 alla volta dell’Europa Sebbene il suo viaggio sia stato diverso da quello che intraprende il protagonista del film, in qualche modo mi è sembrato ancora più giusto raccontare questa storia”.

Europa è diretto da Haider Rashid, la sceneggiatura e il montaggio sono di Haider Rashid e Sonia Giannetto; fotografia di Jacopo Maria Caramella; la scenografia di Francesco Bacci; i costumi di Alice Rinaldi; il suono in presa diretta di Giandomenico Petillo; il sound design di Gabriele Fasano, VFX Supervisor di Daniele Bernabei. Vendite Internazionali MPM Premium (Francia).

Prodotto da Haider Rashid, Europa è una produzione Radical Plans (Italia) in associazione con Beyond Dreams (Kuwait) e Fair Play (Italia), con la produzione esecutiva di ODU Movies (Italia) e Berta Film (Italia). Con il contributo di Direzione Cinema e Audiovisivo – Mic; Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema - Toscana Film Commission; Baghdad Film Fund - Ministry Of Culture, Iraq; Afac - Arab Fund For Arts And Culture; Proxima Award - Milano Film Network; Osn Award - Cairo Film Connection.

Orario degli spettacoli?

Gli spettacoli all’Arena Puccini iniziano alle ore 21.30.??

Modalità di accesso?

Dal 6 agosto l'ingresso all'Arena Puccini è consentito solo alle persone munite di Certificazione verde COVID-19 o in possesso di un titolo alternativo ai sensi del D.L.23 luglio 2021 n.105:

• attestato di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

• test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

La platea ha sedute numerate e i posti vengono assegnati al momento dell’acquisto del biglietto. Il sistema può assegnare posti contigui ai componenti di uno stesso nucleo familiare. Il sistema aggiorna ad ogni acquisto la disponibilità dei posti per consentire il distanziamento degli spettatori secondo le norme in vigore. Gli spettatori dovranno tassativamente accomodarsi nei posti assegnati. Il pubblico dovrà indossare la mascherina di protezione per tutta la permanenza in Arena, ed è invitato a rispettare sempre la distanza di almeno un metro tra persona e persona.



Prezzo del biglietto?

Se acquistato online (opzione consigliata): posto unico 5 euro?

L’acquisto può essere effettuato fino alle ore 20.30 del giorno stesso della proiezione all’indirizzo?https://puccini.cinetecabologna.18tickets.it/??



Se acquistato alla cassa dell’Arena Puccini (aperta dalle ore 20.45): prezzo intero 6 euro, ridotto 5 euro per Over 60, clienti BPER Banca, soci DLF, soci Coop (la tessera è individuale), soci Coop Dozza, Card Cultura, studenti universitari, Amici Cineteca di Bologna, Agis Cinema, ragazzi fino a 11 anni, militari, Circolo Dozza A.T.C.



Punti ristoro?

All’Arena Puccini sono presenti un servizio bar interno e 3 punti ristoro esterni:?Pizzartist?Dlf?(aperto tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 24.00; tel. 051 0078078), il ristorante Fuori Orsa (aperto da martedì a domenica dalle ore 18.00 alle 24.00; tel. 370 3330255) e?Kinotto?Bar (aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 24.00; tel. 051 0226000).??



