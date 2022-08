Eusebio Martelli Gipsy Orkestra live a Bologna

Venerdì 2 settembre Eusebio Martelli Gipsy Orkestra in concerto sul palco del DiMondi festival.

Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar è un progetto nato nel 2010. Lo spirito che anima questo gruppo è quello di proporre concerti in cui musicisti e spettatori si uniscano in una grande festa. Ciò accade normalmente nella tradizione della musica balcanica e gitana, che ha profondamente influenzato e caratterizzato la musicalità della band. Sul palco batteria e contrabbasso slap, in prima linea il violino gitano, la chitarra flamenco e la pazza tromba di Eusebio, che giocano grazie all’abilità e all’improvvisazione di musicisti provenienti da percorsi artistici molto diversi tra loro.

Dopo Gazpacho, alla cui realizzazione partecipa anche Goran Bregovich e che permette loro di realizzare un tour di oltre 200 concerti in tutta Europa, esce Apolide nel 2014 e nel 2017 l’ultimo lavoro: Danze, con il quale si realizza il desiderio di Eusebio di comunicare in musica la percezione del ballo come respiro dell’universo. Quest’ultimo disco è forse quello che più rispecchia l’anima del gruppo: registrato lungo tutta la penisola e in Serbia, con uno studio di registrazione mobile all’interno di un camper, raccoglie la collaborazione di artisti di varie nazionalità.

Eusebio Martinelli, classe 1976, è un virtuoso trombettista emiliano. A soli otto anni ha intrapreso lo studio della tromba e, in seguito, il profondo interesse per la musica lo ha portato a un intenso e continuo studio della stessa. Significativa per la sua crescita musicale è stata la sua permanenza negli Stati Uniti. La sua passione negli anni lo ha portato a collaborare, tra gli altri, con i Negramaro, i Modena City Ramblers e la Demo Morselli Big Band, oltre alla lunga e intensa collaborazione con Vinicio Capossela.