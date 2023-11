Contro la violenza di genere: tutte le iniziative per il 25 novembre

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre è l'occasione, oltre che per le cerimonie in ricordo delle vittime, per intensificare le iniziative di sensibilizzazione e fare il punto sulle attività di prevenzione e le reti di contrasto inter-istituzionali. A questo link tutte le iniziative 2023 a Bologna e Città metropolitana che sono oltre 250: https://www.comune.bologna.it/notizie/25-novembre-2023-giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne

Le cerimonie istituzionali

Sabato 25 novembre alle 9, nel Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio, la deposizione di una corona alla lapide in memoria delle Vittime di femminicidio, saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy.

Dalle 8.30, sarà presente l'installazione Un posto occupato realizzata sulle sedute di pietra nel Cortile d'Onore dall'associazione Sos Donna in collaborazione con i centri antiviolenza della Città metropolitana. Un posto occupato è un gesto dedicato a tutte le donne vittime di femminicidio per testimoniare il posto che prima occupavano a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società.

https://postoccupato.org/

La sera di sabato 25 novembre, la facciata di Palazzo Re Enzo su Piazza Maggiore sarà illuminata di colore rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Lunedì 27 novembre alle 13, a Palazzo d’Accursio si terrà la seduta solenne del Consiglio comunale dedicata al 25 novembre (scheda allegata).

Da quest'anno, alla Giornata internazionale è dedicata un'affissione negli spazi comunali di un poster realizzato nell'ambito di Poster for the City, un progetto del Comune e del corso di Design Grafico condotto dal professor Danilo Danisi all'Accademia di Belle Arti. Il poster selezionato per la prima edizione è stato creato dalla studentessa Caterina Barracchia.

Il questionario sulla sicurezza nello spazio pubblico

Il Comune di Bologna, in collaborazione con Period Think Tank APS e Sex and the City, Città metropolitana, Casa delle Donne per non subire violenza e SOS donna, coordina il progetto “Verso un atlante di genere". Prospettive femministe per costruire città sicure”, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna,

Il progetto ha lo scopo di migliorare la capacità del territorio di individuare e supportare i segmenti della popolazione femminile a rischio di emarginazione sociale e quindi maggiormente esposte a diverse forme di violenza e discriminazione e avviare un processo di costruzione di spazi pubblici realmente sicuri e plurali, che tengano conto delle esigenze delle diverse persone che li attraversano.

Il progetto promuove una raccolta dati che indaga le molteplici dimensioni legate alla tematica della sicurezza della vita urbana: sicurezza abitativa, economica, diritto alla salute, sicurezza nello spazio pubblico, violenza di genere.

La raccolta dei dati avverrà anche attraverso la diffusione di un questionario sulla percezione di sicurezza, ideato da Period e da Sex and the City, che verrà distribuito sia online che offline, coinvolgendo le realtà attive sul territorio.

La survey prodotta indaga i bisogni legati alla vita quotidiana con particolare riferimento alla tematica della sicurezza (e dell’’insicurezza) e interrogherà i/le partecipanti sui luoghi più problematici della città; sarà distribuita anche attraverso i servizi rivolti alle donne con vulnerabilità.

La raccolta dati contribuirà alla costruzione di mappature di genere della città utili a supportare la programmazione delle politiche in un’ottica di genere e alla formulazione di proposte concrete per prevenire fenomeni di discriminazione e violenza di genere, in particolare per donne e soggettività con fragilità e maggiormente a rischio di esclusione sociale.

L’avviso pubblico dell’ufficio Pari opportunità per attività nelle scuole e alcuni dati sulle attività 2022

È uscito il 17 novembre scorso il nuovo avviso per la "Promozione dell’educazione alla parità tra i generi e prevenzione di tutte le discriminazioni, 2023".

Lo scopo di questo avviso è collaborare con gli enti del terzo settore, cooperative e realtà locali per offrire alle scuole e alla cittadinanza azioni per promuovere l'educazione alle pari opportunità per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni di genere nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della città e di sensibilizzare la cittadinanza a una cultura inclusiva basata sulla parità di genere e sulla prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Da anni il Comune promuove nelle scuole progetti sui temi relativamente alla promozione delle pari opportunità, al contrasto alla violenza di genere ed in generale ai temi di educazione al rispetto.

Grazie allo stesso bando, lo scorso anno scolastico sono state possibili tantissime azioni rivolte principalmente al mondo della scuola ma anche alla cittadinanza.

Ecco alcuni dati sul 2022:

Nelle azioni culturali rivolte alla cittadinanza, come spettacoli teatrali, rassegne letterarie, e incontri in radio, sono state raggiunte direttamente 5.510 persone (promozione delle pari opportunità nel mondo della musica e della produzione letteraria, il ruolo della donna nella prima guerra mondiale e nel mito greco.)

Nella scuola i percorsi sono stati tanti e rivolti a differenti target e riguardano temi quali il contrasto alla violenza di genere nelle giovani generazioni, la promozione delle pari opportunità e laboratori di destrutturazione dello stereotipo, raggiungendo 685 persone tra studentesse e studenti e insegnanti.

Sono state altresì formate colleghe e colleghi dell'area 0/6 con azioni di formazione specifica raggiungendo direttamente una trentina di colleghe.

Inoltre il Comune di Bologna ha una convenzione con l'Istituto Storico Parri per promuovere i temi già citati e grazie al nostro finanziamento abbiamo raggiunto 1980 studentesse e studenti per le attività quali PCTO e laboratori rivolti alle scuole. Per le azioni rivolte alla cittadinanza sono state raggiunte 963 persone.

Si può quindi evidenziare che, il Comune, con le sole azioni promosse e sostenute dall’Ufficio pari opportunità, senza contare quanto fatto quindi da Area educazione e da altri settori del Comune, ha raggiunto durante lo scorso anno scolastico, con le sole azioni dirette, 9.168 persone e durante quest’anno scolastico aumenterà le risorse dedicate, grazie a fondi PON, quasi raddoppiandole.

Il lavoro di rete del tavolo interistituzionale sul contrasto alla violenza

Per rafforzare l'efficacia delle attività di competenza e il lavoro di rete, il Comune ha istituito nel 2020 il Tavolo interistituzionale all'interno del Protocollo di intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell'ambito di relazioni di intimità che impegna tutti i sottoscrittori del protocollo operativo, ciascuno nell'ambito della propria competenza, a mettere in campo interventi fattivi per il miglioramento della protezione delle donne vittime di violenza nelle relazioni di intimità.

I membri del Tavolo sono: Comune di Bologna, Prefettura di Bologna, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, Tribunale di Bologna - prima sezione civile, Tribunale di Bologna - sezione dei giudici per le indagini preliminari, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna, Questura di Bologna, Comando provinciale Carabinieri di Bologna, Asp Città di Bologna, Azienda Usl di Bologna, Casa delle donne, Udi - Unione donne in Italia, MondoDonna onlus, Sos Donna, Senza violenza, Città metropolitana di Bologna.

Il Tavolo è suddiviso in sottogruppi di lavoro utili ad approfondire aspetti specifici, di particolare importanza e criticità.

I sottogruppi si riuniscono a cadenza periodica e sono: il sottogruppo con focus su percorsi trattamentali per autori di violenza domestica e di genere, guidato da Senza Violenza; il sottogruppo con focus su Consulenze tecniche d'ufficio (CTU) e aspetti legati ai percorsi intrapresi dalle donne che subiscono violenza e accedono ai Centri Antiviolenza, guidato da Casa delle Donne; il sottogruppo con focus sulla Formazione dei soggetti del Tavolo, guidato dal Comune e il sottogruppo con Focus sulla Violenza nello spazio pubblico, guidato dal Comune.

Il percorso di creazione del registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza e il rinnovo del protocollo con Senza violenza

Con Delibera regionale del 2 ottobre 2023 è stato istituito l'elenco regionale dei Centri per uomini autori di violenza, in attuazione del Piano Regionale contro la violenza di genere. L’istituzione di un Elenco regionale costituisce un importante elemento di presidio e garanzia della qualità dei servizi dedicati al recupero di uomini che hanno agito o che sono potenziali autori di violenza e rappresenta uno strumento per la verifica e il controllo del possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’associazione Senza Violenza gestisce il Centro omonimo, in via de Buttieri 9/A, dal mese di novembre 2017. Il Centro è stato aperto e ha continuato a svolgere le sue attività grazie ad un protocollo di intesa fra il Comune di Bologna, l’associazione, ASP Città di Bologna, la Casa delle donne per non subire violenza. Il Centro è diretto ad offrire opportunità di cambiamento a uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità, attraverso la predisposizione di specifici programmi e metodi di intervento.

Il Comune di Bologna ha sottoscritto un Protocollo di intesa e stanziato 112 mila euro all’anno, insieme anche ad ASP Città di Bologna e l'associazione Casa delle Donne per non subire violenza, per dare continuità di azione al progetto del Centro per uomini che usano violenza e consolidarne l’attività. Il Protocollo è ora in fase di rinnovo, proprio per adeguarsi alle novità normative.