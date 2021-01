Biblioteche: tutti gli appuntamenti online da giovedì 14 a mercoledì 20 gennaio

Biblioteche del Comune di Bologna: tutti gli appuntamenti online da giovedì 14 a mercoledì 20 gennaio. Questa settimana riprende la propria attività la maggior parte dei gruppi di lettura nelle nostre biblioteche. Ma che cos’è un gruppo di lettura? In poche parole, si tratta di un insieme di persone, accomunate dalla passione per la lettura, che decidono di condividere insieme la loro lettura privata di uno stesso libro. I libri da leggere vengono scelti insieme dai membri del gruppo, la lettura avviene individualmente, mentre poi ci si ritrova di nuovo insieme per condividere i pensieri e le riflessioni generate dalla lettura. Al momento, per la ben nota situazione pandemica, gli incontri dei gruppi di lettura avvengono esclusivamente online.

Qui trovate tutti i gruppi di lettura attivi nelle biblioteche comunali di Bologna, il calendario dei loro incontri e le modalità per prendere parte alle attività:

https://www.bibliotechebologna.it/articoli/71164/offset/0/id/103795



GRUPPI DI LETTURA

Giovedì 14 gennaio

ore 17: Biblioteca Spina

Il Pilastro della mente. Il gruppo di lettura si svolgerà da remoto su piattaforma Google Meet per discutere dei libri La purga di Sofi Oksanen e La ballata di Iza di Magda Szabó.

Info: bit.ly/38Nwoz8

Lunedì 18 gennaio

ore 17.30: Biblioteca Casa di Khaoula e Biblioteca Corticella Luigi Fabbri

Gruppo di lettura Koala. Il gruppo si ritrova online per il primo incontro del 2021. Si parlerà del libro La nuova stagione di Silvia Ballestra. Per contatti: Biblioteca Casa di Khaoula 051 6312721 / Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri 051 2195530.

Info: bit.ly/3n7rjHC

ore 20.30: Biblioteca Borgo Panigale

Il Borgo dei libri. Il gruppo di lettura si riunisce online su piattaforma Zoom per discutere Il caro estinto di Evelyn Waugh.

Info: bit.ly/3q7jMdk



Mercoledì 20 gennaio

ore 17.30: Biblioteca Amilcar Cabral

Incontro con Burhan Sönmez, autore di Istanbul Istanbul. Se siete interessati/e a partecipare al Gruppo di Lettura sulla letteratura turca contemporanea, potete compilare il form o contattarci via email confermando il vostro interesse e riceverete una mail di invito con le semplicissime istruzioni per partecipare all'incontro. La partecipazione è libera, e gratuita. Conducono il gruppo Maria Chiara Cantelmo e Emanuela Pergolizzi.

https://bit.ly/37GnK53

ore 18: Biblioteca Salaborsa

Il circolo del giallo. Il Gruppo di lettura dedicato agli amanti del giallo e del noir si riunisce per parlare del libro La maledizione del corvo nero di Ann Cleeves. La partecipazione avviene tramite Google Meet, per informazioni scrivere una mail a: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it

Info: bit.ly/2L6Hlnf

EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Venerdì 15 Gennaio

ore 15.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Avamposto di Lettura Online. Se sei un ragazzo o una ragazza che frequenta le scuole secondarie e ti piace leggere, puoi frequentare un gruppo di lettura e chiacchierare di libri, film, fumetti, incontrare e intervistare scrittori. L'incontro si terrà online alle ore 15.30. Per informazioni e per iscriversi telefonare in biblioteca al numero 051 466307.

info: bit.ly/3bmYnsF



Sabato 16 gennaio

ore 10: Biblioteca Natalia Ginzburg

Storie sconfinate! All’interno della rassegna Storie dalla Biblioteca letture animate e divertenti laboratori creativi per bambine e bambini a partire dai 3 anni. Per iscrizioni telefonare in biblioteca al numero 051 466307.

info: bit.ly/2MY79mH



Martedì 19 gennaio

ore 18: Biblioteca Jorge Luis Borges

Storie d’inverno online. Letture di albi illustrati, fiabe e filastrocche per bambine e bambini da 4 a 8 anni e per le loro famiglie. Per richiedere il link degli incontri scrivere a: bibliotecaborges@comune.bologna.it o telefonare al numero 051 2197770.

Info: bit.ly/2Lt2R62



Mercoledì 20 gennaio

ore 17: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Le storie del mercoledì. Letture ad alta voce, su piattaforma Google Meet, per bambine e bambini da 2 a 5 anni. Per iscriversi è necessario compilare il modulo apposito.

Info: bit.ly/2L52ONK

ore 17.45: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Ti leggo una storia. Letture ad alta voce, su piattaforma Google Meet, per bambine e bambini da 5 a 8 anni. Per iscriversi è necessario compilare il modulo apposito.

Info: bit.ly/3nUASu9

MOSTRE

dal 1 ottobre al 14 febbraio 2021: Biblioteca dell'Archiginnasio - ATTUALMENTE NON VISITABILE

Marietti 1820-2020. Due secoli di libri tra Torino e Bologna, mostra promossa dalla casa editrice Marietti in occasione del suo bicentenario: duecento anni di storia riassunti in sedici vetrine che ospitano oltre cento tra libri, lettere, fotografie, cataloghi e folder esposti nel quadriloggiato superiore dell'Archiginnasio. In collaborazione con la Biblioteca dello studentato per le missioni e con il patrocinio dell'IBC della Regione Emilia-Romagna,

In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 contenente nuove misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, la mostra al momento non è visitabile. Potete comunque consultare la sua versione online, disponibile a questo indirizzo: https://www.mariettieditore.it/bicentenario/mostra-di-bologna-timeline

Potete anche scaricare l’ebook gratuito:

https://www.mariettieditore.it/bicentenario/mostra-di-bologna-ebook

Info: bit.ly/3mZ7P8Y