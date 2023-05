Gli eventi cancellati e rimandati a causa del maltempo: dal GP alla Strabologna

L'atteso GP di Imola non si farà. Dopo le voci, l'annuncio: a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna l'evento è stato rimandato in data da decidere, probabilmente non entro il 2023. Anche la manifestazione "Peonia in Bloom" nei giardini della Braina non si farà questo weekend, ma qui abbiamo un nuovo numero da mettere sul calendario: le date sono dal 9 all'11 giugno. Rimandata al 29 ottobre 2023 la Strabologna. Rimandata la manifestazione LGBTQIA+ “Le nostre vite valgono. Unit? contro la violenza di Stato” prevista sabato 20 maggio in piazza XX Settembre a Bologna: la nuova data è ancora da definire.

Annullate o riprogrammate le iniziative dedicate alla Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia (qui tutti gli aggiornamenti e gli appuntamenti: https://www.comune.bologna.it/notizie/isola-arrusi-2023-05-17). Rimandato a mercoledì 24 maggio alle 13, anche il primo appuntamento con Equal for Lunch, previsto per oggi in diretta streaming sul sito del Piano per l’uguaglianza.

Annullato anche l'incontro programmato per il 18 maggio con direttori di strutture carcerarie Luigi Pagano e Giacinto Siciliano che avrebbero presentato i loro libri “Il direttore: 40 anni di lavoro in carcere” e “Di cuore e di coraggio: memorie di un direttore di carcere”, introduce il garante regionale Cavalieri. A causa dell'emergenza meteo, lo spettacolo della rassegna "Il teatro delle scuole" del 17 maggio, dal titolo Senza Tracce è stato riprogrammato domenica 28 maggio alle ore 17, sempre al Teatro Arena del Sole.

(elenco in aggiornamento)

Casalecchio di Reno: appuntamenti rinviati causa maltempo

A causa dell’allerta rossa per maltempo, alcuni degli appuntamenti della settimana non si terranno nelle date indicate precedentemente.

Ecco gli eventi che hanno subìto modifiche o rinvii:

Martedì 16 maggio 2023 Il maggio dei Libri – Bibliosauro - Rinviato a martedì 23 maggio

Ore 17.00 – Area 0-16, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)

Letture ad alta voce con albi illustrati tutti dedicati ai dinosauri con Sonja Strugar (Coop. Le Pagine) per bambini da 3 ai 6 anni.

Il maggio dei Libri – Supererò le correnti gravitazionali - Rinviato a mercoledì 7 giugno

Ore 18.00 - Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)

Lettura spettacolo dedicata a Franco Battiato, figura unica nel panorama artistico italiano. L’appuntamento, a cura di Giovanni Rosa e del Gruppo Legg'Io, si inserisce nell’ambito degli appuntamenti casalecchiesi de Il Maggio dei Libri

Mercoledì 17 maggio 2023

Il maggio dei Libri – Storie in gioco: laboratorio su Italo Calvino

Confermato – In caso di maltempo l’evento si terrà all'interno della Casa della Conoscenza

Ore 16.00 – Piazzale antistante la Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)

Il collettivo di artisti Cantieri Meticci realizzerà un vero e proprio campo da gioco con diverse attività ludiche e contenuti multimediali ispirati dalla narrativa combinatoria di Italo Calvino. Partecipazione libera. L’appuntamento si inserisce nell’ambito degli appuntamenti casalecchiesi de Il Maggio dei Libri.