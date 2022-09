Eventi di mare: l'isola nel suo elemento

"L'Isola del Tesoro", il Centro di Lettura di Trebbo di Reno, biblioteca gestita da volontari con sempre crescente fantasia, entusiasmo e varietà di offerta promozionale, invita ad un evento nuovo e affascinante. Un viaggio agli inizi del secolo XX in un faro della Bretagna, dove il mare sapeva dare il peggio di sè.

Uomini comuni, veri eroi, hanno prima costruito e poi presidiato quel faro che è diventato leggendario.

Una delle maggiori esperte in Italia di fari bretoni, Susy Zappa, ci fa rivivere quelle storie, trasformandole in avventure appassionanti.

SABATO 24 SETTEMBRE ORE 18.30



Seguirà apericena offerta dalla biblioteca.