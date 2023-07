I migliori eventi gratis di agosto

L'estate bolognese è davvero a un alto tasso di eventi a ingresso gratuito: tantissime le rassegne organizzate per Bologna Estate, prima fra tutti il cinema all'aperto più bello del mondo, quello in Piazza Maggiore (Sotto le stelle del cinema). E ce lo possiamo godere fino al 14 agosto, quando (fra l'altro) il Crescentone si trasforma in balera e scatta la Filuzzi. Il programma della rassegna cinematografica, inclusi ospiti e approfondimenti, la potete leggere qui. Da tenere sempre a mente che il primo week-end del mese ci sono gli ingressi gratuiti ai musei civici! Ma c'è di più. E qui siamo alla Pinacoteca Nazionale di Bologna: in occasione di "Membrane Culturali", l'ingresso alla sarà gratuito dalle ore 14 alle ore 19 del 5 e 26 agosto.

Il 3 agosto alle 21.15 Irene Grandi a Cubo (Giardini di Porta Europa, Piazza Vieira de Mello) con "Io in Blues": l’atto d’amore dell'artista toscana ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso immortale un genere che è alla base di tutta la musica moderna: il Blues, una madre che tutti accoglie e tutti ama, indistintamente. Ma è anche un tributo appassionato alle radici di Irene, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco. Un concerto, un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues. Con Irene Grandi, voce, Pippo Guarnera, tastiera, Max Frignani, chitarra, Fabrizio Morganti, batteria, Piero Spitilli, basso.

Dal Parco della Montagnola al Giardino Donatori di sangue

Il 2 agosto al Parco della Montagnola c'è Federico Califano, stella nascente del jazz italiano, presenta un trio inedito per una serata esclusiva. Il repertorio spazierà tra brani della tradizione americana e composizioni originali del sassofonista campano. Ospite speciale: Emiliano Pintori, popolare organista hammond, pianista e professore di storia del jazz e della musica afro-americana al conservatorio Bonporti di Trento. Inizio live ore 21.00. Ingresso libero.

Comini Espress è la nuova programmazione culturale nel cuore della Bolognina, all’interno del Giardino Donatori di Sangue, organizzata da Ozono Factory Aps / Binario69. Ozono Factory, associazione già presente nel quartiere Bolognina con il Binario 69 e che attualmente gestisce il Rifugio Resistente il Poggiolo nel Parco storico di Montesole, porta ora nel Giardino Donatori di Sangue un percorso condiviso con le realtà attive nel Quartiere, per rivivere lo spazio pubblico, valorizzando il patrimonio ambientale e multiculturale della periferia rafforzando l’offerta culturale e l’inclusione sociale. Un presidio sempre attivo tutti i giorni della settimana, dal mattino, dal 9 giugno all’1 ottobre 2023, con concerti che spaziano dal jazz alla musica etnica, proiezioni di film, presentazioni di libri, e uno spazio bar, accompagnato dalla selezione di piatti della Gastronomia Terramare. Dal lunedì al mercoledì lo spazio è dedicato alle presentazioni, ai talk, alle proiezioni e alla selezione di dischi in vinile con Vinyl Lovers; si prosegue il giovedì con serate multiculturali e intergenerazionali per far incontrare il jazz e la musica etnica con ospiti come Flute Fever and Soulfites, Carmen Ferrante 4tet, The Flams, BSDE 4tet, Redemma. Il venerdì e il sabato gli eventi live serali interculturali con gruppi rappresentativi del territorio e delle nazionalità del quartiere come Fawda, Indianizer, Timmiwda, Cholo e la mini orquestra, Nadt Orchestra, Felsna Kasbah, Psiconauti, Erìn Afrofunk, Grande Orchestra Rosichino, Aquarama. Il sabato mattina il giardino è aperto per il Fusion Market, mercatino di libri, vestiti, frutta e verdura, a cura delle associazioni del territorio. Infine la domenica l’appuntamento è con l’aperitivo in collaborazione con Cucine Popolari e “concerti a sorpresa”. La stagione si conclude con due giornate finali del Tucan Festival, organizzato da Bolognina Collettiva.