Giugno, i migliori eventi gratis del mese

L'estate aiuta. Con le rassegne e i festival di Bologna Estate fare cose e vedere gente senza spendere un euro sarà ancora più facile perché tutta la città è disseminata di appuntamenti musicali e culturali.

Dunque, ecco gli "imperdibili" rigorosamente a ingresso gratuito.

Il giorno aveva 5 teste: Mario Tronco e e Peppe Servillo

Piazza San Francesco d'Estate: serate a ingresso gratuito (dal venerdì alla domenica) con possibilità di prenotare online. L'11 giugno l'appuntamento è con "Il giorno aveva cinque teste": prosegue il viaggio di Mario Tronco e degli Anidride Solforosa fra le note e le parole di Lucio Dalla e Roberto Roversi, iniziato l’anno scorso in Piazza Maggiore: da lì ha preso nome il gruppo, nato da segmenti degli Avion Travel e dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ne “Il giorno aveva cinque teste” proviamo ad insinuare, fra le pieghe del coraggio di autori e compositori di Roversi e Dalla, delle piccole nostre presunzioni musicali, che vorrebbero esaltare il senso di questo lavoro e la sua imprevedibilità. In quel disco si parla spesso di guerra; evitando facili effetti legati alla cronaca, inseguiamo l’universalità del loro parlare da poeti senza infingimenti e per sempre. Gli Anidride Solforosa: diretto da Mario Tronco e guidato dalla voce di Peppe Servillo, il gruppo nasce a Bologna nel 2021, in occasione delle celebrazioni del cinquantenario Dams, con la messa in scena dell’omonimo album di Dalla-Roversi. Si compone di segmenti degli Avion Travel e dell’Orchestra di Piazza Vittorio.

La repubblica del divertimento nel parco in centro città (tutto free-entry)

Montagnola Republic è la rassegna organizzata da Arci Bologna in collaborazione con Millenium club, Arcadia, Brew Dog e Ales&co: un pieno gratuito di musica, cultura e divertimento, da giugno a settembre, all’interno del Parco della Montagnola. Cuore pulsante della stagione è l’area centrale del parco attrezzata con punti ristoro dove potersi fermare per un aperitivo, un pranzo o una cena al riparo dal caldo, tra i platani secolari. La musica è protagonista della rassegna e propone un calendario di concerti gratuiti di altissima qualità che spaziano dal nu-soul all’hip hop, dal rock alla world music. E poi anche tante iniziative adatte ad un pubblico di tutte le età: dai laboratori per i più piccoli agli aperitivi, dalla musica live ai dibattiti pubblici. Montagnola Republic, la repubblica fondata sulla cultura e il divertimento! Giusto per fare quelache esempio: giovedì 9 giugno il concerto di Chris Obehi, il 10 giugno l’attesissimo Vinyl Dj Set di Bassi Maestro, una delle icone dell’hip-hop italiano. Poi c'è la Bologna Bridge Band l'11, che prende ispirazione dalla ricca tradizione musicale di New Orleans. Uno stile caratterizzato dalla spontaneità del jazz delle origini, arricchito aggiungendo una buona dose di funk e hip-hop. Il 14 il Dj Set di Sharae, mentre dal 15 al 17 giugno Montagnola Republic ospiterà la tre giorni della Festa Nazionale dello SPI-CGIL che vedrà un ricco programma di interventi, tavoli di discussione e concerti che verranno svelati dagli organizzatori. Si passa al 20 giugno con la Festa del Rifugiato promossa da ASP - Città Metropolitana di Bologna e dal Comune di Bologna insieme agli enti gestori dell’accoglienza. Come ogni anno la festa sarà caratterizzata da una giornata fatta di incontri, performance e un concerto finale con un'ospite super attesa in città: Akua Naru! Il 28 gli Haiku e il 22 giugno Montagnola Republic presenta: Summer Jaya, un mix di pratiche yoga e spettacoli di danza e intrattenimento musicale a partire dalle 18.30 con il live di Le Core - voci indisciplinate + Le chemin des Femmes (coro femminile multietnico). Il tutto accompagnato dalla danza indiana Bharatan??yam e dalla danza tradizionale dell’Africa dell’Ovest. Il 23 si ballerà al ritmo della cambia con i Frente Cumbiero, uno dei gruppi colombiani più importanti sulla scena internazionale. Mario Galeano, Eblis Àlvarez e gli altri membri del gruppo sono diventati influenti portabandiera della scena colombiana reinterpretando in chiave moderna suoni e musiche della tradizione popolare latinoamericana. Il 26 i B-Boat, il 27 Giugno spazio alla formazione bolognese dei Leatherette. Mercoledì 29 il primo Block Party in collaborazione con il Circolo Arci Sghetto Club con una serata tra hip-hop, funky e contaminazioni con musicisti della scena underground bolognese.

Bop Till You Drop: al Dumbo arriva il rock anni '50-'60

Secondo appuntamento della stagione con Bop Till You Drop: il 12 giugno “Drive My Blues Away” al Dumbo (La Baia). Continua così la rassegna sulla cultura anni ’50 e ’60 con grandi ingredienti come live & dj set, mercatino, esposizione american cars & bikes, organizzata da Nero Factory, XFactor-Y Bologna e DumBO. Chi suona questa volta? Ci sono i The Bop Meters (Wild Rockabilly and Swamp Blues) e i The Dirtyhands (Garage Blues). I primi hanno tutta l'energia del vero Rockabilly in un trio fortemente ispirato da quei Rockers selvaggi e genuini degli anni '50. Un repertorio fatto di brani originali e qualche cover opportunamente reinterpretata, in un sapiente mix di Rockabilly, 50s Rock'n'Roll e Swamp Blues che rende questa band una delle formazioni più originali e divertenti della scena italiana. I secondi sono una storica rockin’ blues band italiana, nata nel 1990 quando Andrea Carrieri e Cesare Ferioli, terminata la loro comune collaborazione con i Jack Daniel’s Lovers, gruppo rock’n’roll bolognese, decidono di intraprendere la strada del Blues, insieme a Max Pitardi. Dj set: DJ Sandrino 50’s Killer Sound.

Kanapa Festival al Pontelungo Summer Festival

Kanapa Festival al Pontelungo Summer Festival il 10-11-12 giugno: dibattiti sul tema, musica, food, divertimento. Pontelungo Summer Festival è una rassegna estiva che ha come location Parco Pontelungo, in Via Agucchi 121 a Bologna.

(in aggiornamento)

Se vuoi segnalare un evento culturale clicca qui e compila il modulo alla voce 'eventi'!

GUIDA ALL'ESTATE:

Ristoranti e locali da provare: