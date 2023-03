Evento solidale con Ageop ricerca: incontro e visita guidata in mostra

In occasione della mostra “Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi”, giovedì 30 marzo, alle ore 18 a Opificio Golinelli, si terrà un evento di racconto e testimonianza di Ageop Ricerca, l’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica che dal 1982 ha sede all’interno del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di S.Orsola di Bologna.



All'incontro interverranno Antonio Danieli, vice presidente e direttore generale di Fondazione Golinelli, Arcangelo Prete, direttore dell’SSD di Oncoematologia Pediatrica dell’IRCSS Policlinico di S. Orsola, e Francesca Testoni, direttrice generale di Ageop Ricerca.



A seguire, si terrà la visita guidata alla mostra, introdotta da Luca Ciancabilla, ricercatore e docente presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna nonchè co-curatore del percorso espositivo.



A partire dalle ore 16 saranno presenti le volontarie e i volontari Ageop con i prodotti del catalogo solidale di Pasqua e i biglietti della #LOTTeriA dedicata a #LOTTOANCHIO, e le volontarie e i volontari dell'associazione La stella di Caterina.



Fondazione Golinelli devolverà il ricavato degli ingressi in mostra per la giornata del 30 marzo alla campagna #LOTTOANCHIO.



L'iscrizione all'incontro e la prenotazione della visita guidata sono disponibili sul sito di Fondazione Golinelli