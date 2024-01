OTTO Gallery è lieta di presentare EVOCATIONS. A Nomadic Exhibition Project, un progetto di mostra itinerante in Europa, a cura di Lóránd Hegyi. Dopo le tappe di Budapest, Napoli, Parigi e Salisburgo e prima di quelle previste a Praga, Innsbruck e Sarajevo, all’inizio del 2024 il progetto approda a Bologna alla OTTO Gallery, in occasione di Artefiera.



“In parte risultato di appassionate discussioni tra artisti, galleristi, curatori, collezionisti, critici e appassionati d’arte, in parte frutto di considerazioni a lungo meditate riguardanti i giorni nostri, dopo la pandemia e i fatti di guerra più recenti e le crisi politiche, osservando gli accadimenti in tutto il mondo e condividendo sensazioni, dubbi, speranze e paure causati dagli eventi, questa idea di mostra itinerante è nata con l’obiettivo di creare un format di presentazione e promozione dell’arte contemporanea facilmente realizzabile. Una forma flessibile di organizzazione espositiva che contribuisca alla collaborazione diretta su basi occasionali tra gallerie e musei e alla creazione di relazioni dirette tra artisti e istituzioni, in modo da rendere più semplici la presentazione e la promozione del lavoro degli artisti invitati in contesti internazionali”, spiega Lóránd Hegyi.



EVOCATIONS è un progetto incentrato sul disegno contemporaneo: nelle gallerie e nei musei delle diverse città coinvolte presenta al pubblico le opere su carta di più di 30 artisti invitati a partecipare, disegni appositamente selezionati che rivelano una profonda sensibilità nei confronti della sfera emozionale e una poetica che si potrebbe definire “dell’intimità, della fragilità”. Ogni mostra raccoglie una diversa selezione degli artisti che partecipano al progetto e dà vita a una costellazione di opere diverse che offre versioni in continua mutazione dello stesso messaggio estetico di base.



Al centro di ogni mostra è comunque sempre la condizione umana e la sua interiorità, con le proprie fragilità, esperienze psichiche, sensibilità emozionali e la capacità di creare narrative personali profondamente sofisticate che non hanno la pretesa di riflettere sistemi monumentali e universali di pensiero ma si focalizzano su risorse nascoste di valori. Le opere selezionate “lasciano trasparire la ricchezza di micro-narrazioni che tematizzano un rapporto empatico e sensibile con le realtà umane, senza mai suggerire alcuna tendenza ideologica, alcun rigido sistema di pensiero, al contrario mostrano apertura e sensibilità”. (Lóránd Hegyi)





Attraverso un impressionante e stimolante pluralismo di metodi, stili e sistemi linguistici 26 artisti di nazionalità diverse esprimono un immaginario altamente soggettivo, estremamente delicato, enigmatico e sensuale. “La capacità allusiva ed evocativa delle immagini, così come la ricchezza psichica e la complessità delle realtà visive create dagli artisti aprono a modi diversi e inaspettati di rivolgere il proprio sguardo alla vita e al tempo, alla natura e alla cultura, alla storia e al destino, ai miti, ai rituali e ai simboli e offrono la possibilità di creare una nuova consapevolezza della realtà umana legata ai giorni nostri”. (Lóránd Hegyi)