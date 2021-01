"Evoluzione e immunità" online il webinar di Opificio Golinelli

Mercoledì 20 gennaio alle ore 18 Fondazione Golinelli propone sul suo canale YouTube Evoluzione e immunità, il secondo webinar gratuito del ciclo di tre conferenze organizzato per parlare di virus e di corretta informazione in un periodo in cui si discute molto di salto di specie, immunità di gregge e indicatori epidemiologici ma ancor poco si sa in termini scientifici di quanto sta realmente accadendo.

La scienza risponde all’attacco dei virus con la ricerca tenace e instancabile di un vaccino che possa combatterlo. L’evoluzione molecolare dei virus potrebbe essere legata a un aumento della virulenza nelle popolazioni umane, o influenzare lo studio dei vaccini, o il raggiungimento di una immunità di gregge contro determinate malattie?

Come accaduto per i batteri, il nostro sistema immunitario ha imparato qualcosa dall’evoluzione di questi “organismi”? Risponderanno a questi interrogativi i ricercatori del FaBiT - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna Elisa Avitabile, che insegna Virologia generale e Virologia applicata, e Renato Brandimarti.