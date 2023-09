“Exit Festival - vol. 5”: festival di workshop e pratiche performative ai Prati di Caprara 

La rassegna abiterà il bosco urbano dal 29 settembre al 1 ottobre 2023. EXIT è un festival indipendente che nasce a Bologna nel 2017 per uscire dai tradizionali luoghi dell’arte, valorizzare le qualità emotive dello spazio e mettere in discussione la percezione delle relazioni di intimità attraverso la luce prismatica dell’arte, aprendo un varco su un “altro” quotidiano. Il festival è organizzato dall’associazione ASAP APS, ed è a cura di Lucia Fontanelli e Olivia Teglia.

La quinta edizione del festival persiste e dimora negli spazi mutageni dei Prati di Caprara, sistema ecologico e politico di unicità emblematica all’interno della città. Dal 29 Settembre al 1 Ottobre 2023 Exit animerà il bosco urbano con workshop, performance e un trekking urbano in collaborazione con il comitato Rigenerazione NO Speculazione.

Cinque artist? e collettivi invitat? condivideranno la propria pratica in un terreno ibrido tra performance, sound art, multimedia e pratiche collettive. Tra le attività in programma ci saranno: “Chincaglierie/fare rumore” un workshop condotto dalla performer Violetta Cottini per la creazione di oggetti sonori totemici; “Field Studies” di Glauco Salvo, laboratorio di indagine acustica dello spazio aperto attraverso dispositivi audio alimentati a batteria; “Ipergeo” della danzatrice Elisa Sbaragli, Edoardo Sansonne e Fabio Brusadin, un workshop di mappatura spaziale attraverso pratiche somatiche; “Reasons why I hate my voice” si incentra sulla relazione soggettiva e culturale con la propria voce attraverso una serie di esercizi e di riflessioni guidate dalla cantante e sound artist Giulia Deval; ed infine “Polymorphism” del collettivo Clon-e insieme alla danzatrice Giulia Roversi: una performance transdisciplinare che esplora le connessioni ibride tra corpo, tecnologia e spazio circostante. Il 1 ottobre avrà poi luogo “Luccichio”, un trekking urbano performativo che insieme al comitato Rigenerazione NO Speculazione invita ad attraversare il bosco alla scoperta della sua flora, fauna e storia, accompagnat? da momenti performativi. Durante le tre giornate, sarà anche attivo un “Punto di Raccolta”, uno spazio modulare realizzato con materiale di recupero in collaborazione con l’associazione Checkpoint Charly che fungerà da luogo di incontro e accoglienza, e sarà contenitore di attività artigianali ed ecosistemiche, letture e merende.

Ciascun workshop prevede un numero massimo di 10 partecipant? e richiede una donazione di dieci euro; la performance "Polymorphism" prevede un numero massimo di 40 partecipant? ed è a titolo gratuito. La camminata performativa “Luccichio” e le attività ecosistemiche al Punto di Raccolta sono aperte a tutt?, ma è comunque gradita la prenotazione via e-mail a exitventitrenta@gmail.com.

L’idea di localizzare queste pratiche ai Prati di Caprara si inserisce nella prospettiva di rivedere la selva urbana come un’infrastruttura aperta, partecipata, eterogenea e attraversabile in quanto tale. Il bosco urbano, situato nella prima periferia a nord-ovest del centro storico, sorge all’interno di una ex-base militare in disuso dagli anni ‘70. I Prati di Caprara, con i loro 27 ettari ed almeno quarant’anni di naturale e spontanea evoluzione, sono un’oasi ecologica di marginalità e ibridazione, contaminazioni e alleanze, umane e non, libera dallo sfruttamento capitalistico del suolo, e rappresentano un prezioso ecosistema forestale, sempre più significativo nel breve e lungo termine per l’area urbana ed extraurbana bolognese. Exit intende valorizzare ed evidenziare la relazione tra questo paesaggio e le pratiche artistiche che fanno della condivisione di un’esperienza estetica un punto di incontro e di scambio, una creazione effimera, selvatica e improduttiva.

Per concludere il festival, il 6 Ottobre 2023 negli spazi di TANK - Serbatoio Culturale, in via Emilio Zago 14 avrà luogo PENUMBRA - EXIT party, un evento dal format misto, con una talk, un allestimento a cura di ASAP aps, dj set e live set. La talk sul tema dell’arte indipendente in relazione a spazi abbandonati in Italia vedrà dialogare Exit con altri due collettivi che condividono una simile progettualità artistica in luoghi marginali, fuori dai circuiti istituzionali: Transhumanza, attivo nelle zone rurali della Sardegna, e Tagete, che realizza quest’anno il suo primo progetto a Forte San Jachiddu Eco Vivarium, vicino a Messina in Sicilia. Per accedere alla serata è necessario presentare all’ingresso la tessera AICS 2023/24 ed è richiesta una quota di partecipazione di sette euro dalle 22 a 00:30 e di dieci euro da 00:30 in poi.

Il festival è un progetto indipendente e quest’anno è possibile sostenerlo attraverso una donazione alla campagna di crowdfunding attiva su Produzioni dal Basso. Qui il link alla campagna.

IL PROGRAMMA:



29 Settembre 2023, Prati di Caprara Est

13:00-15:00 Inaugurazione Punto di raccolta: pranzo conviviale!

15:00-18:00 Chincaglierie - fare rumore, workshop con Violetta Cottini (I parte)

16:00-19:00 Attività ecosistemiche, laboratorio @Punto di Raccolta

18:00-19:00 Chill, merenda & letture @Punto di Raccolta



30 Settembre 2023, Prati di Caprara Est

10:00-16:00 Ipergeo, workshop con Elisa Sbaragli ed Edoardo Sansonne

13:00-14:00 Pausa pranzo @Punto di Raccolta

15:00-18:00 Chincaglierie - fare rumore, workshop con Violetta Cottini (II parte)

15:30-17:30 REASONS WHY I HATE MY VOICE, workshop con Giulia Deval

17:30-19:00 Chill, merenda & letture @Punto di Raccolta



01 Ottobre 2023, Prati di Caprara Est

15:30-17.30 Field studies, workshop con Glauco Salvo

15:30-17:30 Chincaglierie - far rumore, workshop con Violetta Cottini (III parte)

17:30-19:00 Luccichio, camminata performativa, in collaborazione con Comitato Rigenerazione No speculazione, Elisa Sbaragli, Edoardo Sansonne, Violetta Cottini, Collettivo Clon-e e l? partecipant? ai workshops

18:30-19:00 Polymorphism, performance di Clon-e, con Giulia Roversi.



06 Ottobre 2023, Tank- Serbatoio Culturale, (Via Emilio Zago, 14, 40128 Bologna BO)

21:30-22:30 Talk: “Arte indipendente e spazi abbandonati in Italia: EXIT dialoga con Transhumanza e Tagete”.

22:30-23:30 installazione live a cura di ASAP

23:30-chiusura dj set e live set: Deep N Dance, Romina Thomas, Malezaki.

CHI E’ EXIT:

EXIT è una costellazione. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Lucia Fontanelli e Olivia Teglia, curatrici e organizzatrici del festival. Nel corso degli anni EXIT ha condiviso la sua progettualità con altre realtà artistiche: ASAP APS, Avanguardie 20 30 e Festival 20 30, evento teatrale bolognese organizzato insieme alla compagnia Kepler-452. Dal 2017 ad oggi, EXIT ha coinvolto oltre 50 artisti e collettivi emergenti, collaborando con numerose realtà culturali e artistiche del territorio, come BilBolBul festival internazionale del fumetto, Granata Studio, Home Movies- archivio nazionale dei film di famiglia e Archivio Aperto festival, Alchemilla, Adiacenze, Tank.

Oggi EXIT è un progetto dell’associazione ASAP APS, esito della progettualità condivisa da un gruppo di otto artist?, attric? e architett? con l’obiettivo di promuovere e realizzare eventi artistici nell’ambito delle arti performative e dello spazio pubblico. ASAP APS è parte di K.I.N. - Keep In Newtork, progetto di network che coinvolge diverse realtà e associazioni indipendenti che si occupano di arte contemporanea e cultura a Bologna.



L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.