"Express yourself" esibizioni artistiche "Sono Artista II”

Il 9 aprile a Bologna centro, dalle ore 16 si alterneranno teatro danza e scrittura presso la galleria ArteBo, nel giorno stesso dell'inaugurazione della mostra collettiva "Sono Artista II”. Si aprirà l'evento con una performance teatrale, con un’azione scenica collettiva, che si chiede e pone al pubblico la domanda tormentone “Sono un artista?”.

Da un’idea di Gaia Chon

In scena:

Giovanna Corradin, Lorenzo Fabbri, Daniele Fabbri, Dany Fabbri, Marina Atti e Silvia Corradin.

Si proseguirà con la presentazione del libro di Antonella Valentini, scrittrice di Parma che presenterà il suo nuovo romanzo “Viaggio all’interno della follia”

Leggerà un estratto dalla sua opera Francesco Venturini, lettore componente del Gruppo Legg'io.

Ultimo ma non ultimo, concluderà l’evento il ballerino Jeriko con la sua trascinante esibizione di shuffle dance.

La mostra resterà aperta fino al 15 aprile ed è a ingresso gratuito.

#dove

ArteBo via San Petronio Vecchio 8/A - Bologna





mail contattami@gaiachon.it