"Express yourself" esibizioni artistiche in zona Bolognina

A Bologna in zona "bolognina" arriva il format "Express Yourself”

sulle tante sfaccettature dell'arte condotto da Gaia Chon,

attrice italiana con origini cinesi che è cresciuta proprio in quella zona.



Il 17, 21 e 23 dicembre nello spazio che si crea all’incrocio tra via Matteotti e via Ferrarese,

dalle 1530 alle 18 circa… cercate il pullman rosso e ci troverete!





Come nel format web , co-produzione PaviaPlay e Videofashiontv e seguito da tante persone ti tutta Italia e non solo,

si alterneranno numerosi ospiti tra artisti locali e non nel quartiere della "bolognina" …la zona dietro alla stazione che in questi anni sta vivendo una vera e propria trasformazione con nuovi negozi, locali e abitanti che la scelgono come zona in cui vivere ed animare il quartiere, a fianco a storici ristoranti , bar e botteghe.



Vi aspettiamo per assistere alle esibizioni in programma, candidarvi per farvi conoscere ai nostri microfoni, passare a salutarci e scambiarci gli auguri prima di Natale!



Oltre all’area palco ci saranno le tradizionali bancarelle di Natale per tutti i gusti, grazie all’impegno ed alla volontà del comitato della Bolognina.





EXPRESS YOURSELF

CALENDARIO PROVVISORIO

17 DICEMBRE



Ore 15.30 inaugurazione e spiegazione format

16.15 Jader Mazzotti cantante

1630 Jeriko ballerino Electro Swing

17 dimostrazione Yoga a cura di Anna, Eleonora, Giulia e Nicoletta del gruppo Gayayoga

1715 Bruno De Siena attore

Monologo: Narcisismo





21 DICEMBRE

16 Dany Fabbri monologo

1615 Jader dimostrazione spada

1630 Jeriko ballerino Electro Swing

17 Ivana Cecoli insegnante canto con dimostrazione





23 DICEMBRE

Ore 1530 Licia Caroselli e Silvia Piccinini del VDay di Parma con pillole de “monologhi della Vagina"

1630 Jeriko ballerino



DOVE

Ci troveremo in quello spazio che si crea nell’incrocio di via Matteotti con via Ferrarese (verso via Algardi) …

Ci noterai per il pullman rosso! In caso di pioggia ci sposteremo sotto al portico di via Matteotti verso l’ottica



se sei un artista e vuoi esibirti con noi per candidarti invia una mail a contattami@gaiachon.it



Si ringraziano, oltre ai commercianti, i responsabili dell’evento Giancarlo e Marcello per aver creduto nel progetto, la grafica Cristina Fiocchi e ovviamente tutti gli artisti che si alterneranno sul palco insieme alla conduttrice Gaia Chon!



Gaia Chon, ideatrice e conduttrice di “Express Yourself"

attrice teatrale, performer e co-fondatrice del gruppo Fucsia Teatro che spesso collabora con il Comune di Bologna e altre realtà locali.

Ospite ogni lunedì del programma di calcio “Tacchi e tacchetti” su TVB85, canale 85 in Emilia Romagna, con una "chicca" sull’astrologia.

Volto amico e speaker a Punto Radio , per alcuni anni, con un programma sul benessere e la creatività dal titolo “Dillo alla Luna”.



Insegnante di Yoga e counselor olistica, portavoce del gruppo Gayayoga, tiene frequentemente corsi e consulenze di teatro e benessere a 360°.