Sabato 16 aprile gli "Eye Of The Golem" in concerto al Covo Club.

Gli "Eye Of The Golem" sono una stoner/doom metal band nata nell estate del 2019 da Hari e Alessandro già membri della band punk hardcore MilkSnake, nel gennaio del 2020 entrano in studio dove registrano il loro primo ep The Cosmic Silence e lo fanno uscire nell’estate del 2020 successivamente alla band si aggiunge Emanuele e la band da Duo diventa ufficialmente un trio.

Opening Hyperwülff: una concept based band che ha all’attivo due dischi, un ep e numerose date, tra le quali opening per Deafheaven, High on Fire, Ufomammut, Floor, Minsk. Un nuovo disco e un nuovo ep in arrivo dopo l’estate. Guerre su mondi alieni, viaggi interstellari, metal grezzo e sintetizzatori.