Ritorna il concerto speciale per Ezio Bosso, a tre anni dalla scomparsa

Sono già tre anni senza Ezio Bosso. Il compositore e direttore d’orchestra, nato a Torino ma che aveva scelto Bologna come sua città adottiva, ci lasciava il 14 maggio del 2020. Per il secondo anno - domenica 14 maggio alle 18 e 30 - si terrà un concerto nella Basilica di San Petronio per ricordarlo. Anche in questa occasione, a promuoverlo è l’Arcidiocesi, dalla volontà del cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e di Annamaria Gallizio, per anni assistente personale di Bosso. L’evento è realizzato anche con il contributo della Fondazione Carisbo, in collaborazione con Comune di Bologna, di Emergency e del Buxus Consort Festival.

L'Esoconcerto di Bosso

Quest’anno sul palcoscenico sarà nuovamente presente l’orchestra d’archi Buxus Consort Strings guidata da Relja Lukic, affiancata dalla violinista solista Anna Tifu: al centro del programma musicale il Concerto n. 1 per violino, orchestra d’archi e timpani di Ezio Bosso intitolato Esoconcerto. Si tratta del primo concerto per violino e orchestra composto da Bosso. Il titolo racchiude l’ispirazione che ha dato le mosse al percorso compositivo e al tempo stesso una dedicato al pittore di origine savonese Eso Peluzzi. Il concerto è stato scritto per Giacomo Agazzini, virtuoso del violino e storico collaboratore e amico del compositore.

Il ricordo di Zuppi

"In queste settimane di guerra, vera pandemia che coinvolge tutti, la musica e l’ispirazione di Ezio Bosso ci aiutano a condividere la sofferenza delle vittime e l’ansia della pace”, spiega Zuppi. Il cardinale ha ben impresse le parole del musicista, quando al Parlamento europeo disse che “la musica non ha confini”. “Anche la guerra purtroppo non ha confini – aggiunge Zuppi - perché coinvolge tutti. Dedichiamo il concerto alla pace perché, sempre come diceva Ezio, siamo tutti un’orchestra e la sua passione per la vita e la bellezza possa ispirare vie di dialogo. La musica sia di ispirazione per tutti di volontà, di solidarietà e pace, che supera tutti i confini".

Ingresso libero e "biglietto responsabile" per Emergency

L’ingresso sarà libero, ma in virtù della collaborazione con Emergency, verrà istituito un "biglietto responsabile", da un’idea dello stesso Bosso che ha sempre sostenuto la necessità di prevedere il pagamento di biglietto, e al tempo stesso la necessità che ognuno potesse partecipare ai concerti e indipendentemente dalle proprie condizioni economiche. Nel caso quindi del concerto di domenica 14, il biglietto responsabile si tradurrà nella possibilità di effettuare una donazione a Emergency all’ingresso della Basilica.

Il rapporto tra il muscista e Gino Strada

La collaborazione con Emergency è figlia del rapporto che il compositore e il suo fondatore Gino Strada. Bosso nel 2019 lo aveva invitato a partecipare alla trasmissione di Rai 3 “Che storia è la musica”, e in quell’occasione avevano parlato di pace sullo sfondo della Settima Sinfonia di Beethoven. "C’era stata un’intesa immediata tra Ezio Bosso e Gino Strada, la stessa passione, lo stesso modo ostinato di desiderare quello che ancora non c’è. Ricordo con gratitudine il loro dialogo sulla pace: era un obiettivo comune a cui tendevano attraverso percorsi diversi ma con la stessa convinzione”, racconta Simonetta Gola, moglie di Strada, e direttrice della comunicazione di Emergency.

Lepore: "Suo lavoro fonte di ispirazione per tutti"

Anche il sindaco Matteo Lepore ha voluto ricordare il maestro scomparso tre anni fa. "Siamo felici di poter testimoniare anche questo anno il forte legame affettivo, umano ed artistico della città di Bologna con Ezio Bosso. Un maestro indiscusso non solo per le sue qualità artistiche ma anche per lo spirito con il quale faceva musica, per gli altri, con gli altri. Il suo lavoro resta fonte di ispirazione per tutti noi, per quanti lo hanno conosciuto e apprezzato in vita, per quanti continuano a conoscerlo attraverso la sua opera”, le parole del sindaco.

Chi è Anna Tifu

Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, Anna Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. All’età di 12 anni, debutta alla Scala di Milano con il Concerto n.1 di Max Bruch. Viene ammessa, all’età di 17 anni, al Curtis Institute di Philadelphia. Si è esibita con alcune tra le più prestigiose Orchestre Nazionali ed Internazionali come l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Nazionale della RAI di Torino, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Simòn Bòlivar Orchestra del Venezuela, George Enescu Philarmonic, solo per citarne alcune, e ha collaborato con direttori del calibro di Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Diego Matheuz, Ezio Bosso, David Afkham, Mikko Franck, Jonathon Heyward. Recente è il suo debutto per la casa discografica Warner Classics, in duo con il pianista Giuseppe Andaloro.

L'orchestra d'archi Buxus Consort Strings

L’orchestra d’archi Buxus Consort Strings nasce in occasione del Buxus Consort Festival dal desiderio di riunire in una formazione orchestrale i musicisti che hanno lavorato con Bosso e che hanno assimilato il suo modo di lavorare. Il proposito è quello di provare a mettere in pratica le idee che Bosso, per formazione virtuoso di contrabbasso, ha sempre professato rispetto agli archi. Tutti i musicisti che fanno parte dell’orchestra sono accomunati infatti dall’aver lavorato con lui e molti di loro hanno fatto parte delle formazioni orchestrali da lui fondate in precedenza.

Il programma del concerto

Wolfgang Amadeus Mozart, Serenata notturna in Re maggiore per orchestra d’archi e timpani KV 239

1. Marcia. Maestoso

2. Minuetto

3. Rondò. Allegretto

Arvo Pärt, Fratres

Ezio Bosso, Esoconcerto, Concerto n. 1 per violino, orchestra d’archi e timpani

1. Determinación

2. Soledad

3. Rebellion