Sabato 5 novembre lo spettacolo di Fabrizio Favale & First Rose - "Winter Forest. The Raining Version" in scena all'Oratorio di San Filippo Neri.

"Winter Forest" crea un paesaggio inclassificabile dal carattere invernale, glaciale, come di foresta nordica. Qui si muovono tre danzatori in una danza fatta dell’intreccio fra un’elevata complessità tecnica e movimenti sconosciuti, come di creature di altri mondi. La coreografia è costruita con un’idea ciclica in cui gli elementi, pur variando, tornano e ritornano, con un’apparente casualità, come accade ai temporali e alle tempeste.

"The raining version" è la versione del lavoro specifica per lo spazio dell’Oratorio di San Filippo Neri, versione che esalta il lavoro sulla danza e sulla coreografia perché priva di effetti luce e scenografici, con il pubblico seduto tutto attorno.

SCENA MOSSA

FABRIZIO FAVALE & FIRST ROSE

WINTER FOREST. THE RAINING VERSION

Coreografia Fabrizio Favale

Danzatori Daniele Bianco, Valentina Staltari, Po-Nien Wang Set, costume e art work First Rose

Suoni registrati negli zoo di diversi paesi nel mondo Fabrizio Favale

Musiche Massimo Carozzi, Daniela Cattivelli, Christian Fennesz, Jónsi, Alex Somers