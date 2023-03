Fabrizio Moro "Live 2023 – Racconti Unplugged"

Sabato 15 aprile Fabrizio Moro live al Teatro EuropAuditorium.

Dopo il successo della tournée estiva nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia e delle due incredibili tappe finali a dicembre de La Mia Voce Tour 2022 nei Palasport di Milano e di Roma, FABRIZIO MORO torna in tour da marzo nei principali teatri italiani con LIVE 2023 – RACCONTI UNPLUGGED!

Una serie di appuntamenti speciali in cui Fabrizio Moro regalerà al pubblico uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente