Giornata mondiale della biodiversità: il FAI di Bologna lancia un nuovo programma di iniziative

In occasione della giornata mondiale della biodiversità, il FAI promuove un nuovo programma di iniziative volte a far conoscere e dare valore al patrimonio di biodiversità del nostro Paese a partire dall’esperienza della Fondazione nei suoi Beni. Appuntamento il prossimo weekend, quello del 18 e 19 maggio.

18 maggio

Anche la città è un ecosistema. A passeggio tra officinali, alberi monumentali e lungo fiume - a cura del Gruppo FAI Savena - Idice - Sillaro

La città è un ecosistema tanto più complesso e ricco di biodiversità quanto più gli spazi verdi, pubblici e privati, sono progettati, realizzati e gestiti con soluzioni attente agli equilibri naturali.

In questo trekking urbano nel verde di San Lazzaro di Savena saremo accompagnati da docenti dell'Università di Bologna, professionisti di AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio e dal Responsabile Ambiente del Comune. Avremo modo di scoprire l'importanza e la varietà delle connessioni ecologiche in un contesto fortemente antropizzato e conoscere il progetto LIFE4POLLINATORS con il lavoro di miglioramento dell'habitat urbano qui realizzato per favorire la presenza di insetti impollinatori. Sarà l'occasione per scoprire, tra le aiuole delle officinali, alberi monumentali e il lungo fiume, alcune soluzioni da adottare per favorire la biodiversità ed affrontare il clima che cambia, nonché per conoscere storie, usi, forme, colori e profumi di alcune delle piante che da sempre accompagnano l'uomo nella sua storia.

Ritrovo ore 9,30 presso il bar-chiosco del Parco della Resistenza, via Repubblica angolo Piazza XI Settembre - San Lazzaro di Savena

Rientro previsto, ore 13 circa

Lunghezza complessiva: 6,5 km circa Dislivello: nullo

Contributo libero al FAI suggerito a partire da 3 euro.

Prenotazioni: savenasillaro@gruppofai.fondoambiente.it

18 maggio

Per la sesta edizione della manifestazione regionale Giardini Aperti e nell’ambito della campagna #FAIbiodiversità, il FAI Giovani di Bologna vi porterà a Crevalcore alla scoperta di due attività apparentemente distanti tra loro, che invece nascondono sorprendenti punti di contatto ed intrecci. Il risultato di questo stretto dialogo è una realtà dinamica polifunzionale in costante evoluzione, che vuole offrire al visitatore un’esperienza completa di condivisione e di scambio, offrendogli nutrimento non solo per il corpo, ma anche per l’anima.

Andremo alla scoperta di Valle Torretta, storica azienda agricola di Crevalcore che porta avanti con grande cura e passione la selezione di varietà agricole ed erbe officinali, integrando la tradizione del passato con uno sguardo rivolto al futuro, in particolare per la selezione del frumento. Qui l’agricoltura viene praticata con un approccio poliedrico, cercando soluzioni innovative e sostenibili e privilegiando sempre il km 0, dando vita ad un’intera filiera: dalla produzione di sementi alla loro trasformazione e realizzazione di prodotti freschi. Dal 2020 l’azienda si affida alla guida esperta di Steven Uthaya Kumar, appassionato conoscitore di vini, di cui è anche produttore. Da Direttore tecnico oggi segue ogni più piccolo dettaglio, tenendo sotto controllo le coltivazioni con cura e attenzione e gestisce con professionalità e passione i 120 ettari suddivisi tra seminativo, vigneto e orticolo.

Dopo il drammatico terremoto del 2012, negli spazi di Valle Torretta c’è stata una rinascita. Qui ha infatti trovato casa anche Sementerie Artistiche, compagnia teatrale fondata nel 2016 da Manuela De Meo e Pietro Traldi, due attori che condividono un percorso artistico da oltre vent'anni anni. Insieme gestiscono l'omonimo spazio di creazione, formazione, produzione, distribuzione di spettacoli e residenza artistica, che attraverso laboratori, workshop, festival e rassegne si propone come destinazione nella quale la cultura, nutrimento dell’anima, si sposa con i prodotti agricoli, nutrimento del corpo, in una sinergia tanto inaspettata quanto inevitabile, di cui non potremo più fare a meno.

ORARIO

Sabato 18 maggio

dalle 10:00 alle 13:00 (ultimo ingresso alle 12:00)

dalle 14:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Solo su prenotazione scrivendo a bologna@faigiovani.fondoambiente.it

Contributo libero a partire da 5€; Famiglia 2 adulti e bambini sopra i 6 anni 12 €. I bambini sotto i 6 anni partecipano senza contribuito

CONTATTI

Info e prenotazioni: bologna@faigiovani.fondoambiente.it

19 maggio

Il Tesoro degli Orti: storia e scienza delle piante officinali – Peonia in Bloom

Via della Braina 11, domenica 19 maggio, ore 10,30

Nell'ambito della manifestazione "Peonia in Bloom", patrocinata anche dalla nostra Delegazione FAI e che avrà luogo da venerdì 17 a domenica 19 maggio (da non perdere!), realizzeremo un incontro di approfondimento culturale nel Chiostro del Complesso degli Orti di Orfeo.

Sarà un incontro dedicato alla riscoperta – da un punto di vista storico e scientifico – di alcune delle principali piante officinali presenti nel nostro territorio.

Oltre all'apporto dei nostri volontari avremo come relatrici la Professoressa del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dott.ssa Mandrone e la Sustainable Chef del progetto Cook to feeling good dott.ssa Panzieri.

A seguito della narrazione, potremo poi apprezzare dal vivo le piante di cui si è parlato con una piccola passeggiata nel magnifico contesto degli Orti di Orfeo.

Evento a contributo libero, aperto a iscritti e non iscritti FAI. Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni : bologna@delegazionefai.fondoambiente.it

19 maggio

Lungo le pendici dei colli, uno scrigno di biodiversità in compagnia degli impollinatori

Pomeriggio a Ponticella, la "porta" d'ingresso al Parco dei Gessi Bolognesi, una delle aree carsiche su gesso più interessanti d'Europa recentemente dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Attraverso un breve cammino vedremo come spazi e corridoi verdi possono consentire alla natura di creare connessioni tra ambienti molto vicini ma differenti, come l'ecosistema fluviale, i parchi urbani, i boschi e coltivi collinari, gli ambienti di grotta. Passeggeremo fino allo splendido Parco del Belpoggio, un'oasi urbana, in questo periodo ricca di orchidee e ginestre e osserveremo l'attività degli impollinatori, favorita dalla presenza di diversi tipi di habitat come il Giardino delle Farfalle e la Casa delle Api. Spazi verdi accuratamente gestiti sono un vero e proprio scrigno di biodiversità, un supporto prezioso per la flora e la fauna selvatica, ma anche un fondamentale aiuto per gestire acque meteoriche sempre più difficili da regimare. Ci accompagneranno i tecnici del Comune di San Lazzaro di Savena, i Volontari WWF che gestiscono il Parco e il Responsabile Area Ambiente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale.

Ritrovo ore 15,00 presso il Centro Sociale La Terrazza, via del Colle, 1 - Ponticella di San Lazzaro di Savena

Rientro previsto, ore 18,30 circa

Lunghezza complessiva: 2,5 km circa Dislivello: 150 m circa

Contributo libero al FAI suggerito a partire da 3 euro.

Prenotazioni: savenasillaro@gruppofai.fondoambiente.it