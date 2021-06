Fuori porta: FAI Giovani Emilia-Romagna presenta la terza edizione di Giardini Aperti

Il FAI Giovani Emilia-Romagna presenta la terza edizione di Giardini Aperti, l'evento regionale dei gruppi giovani del FAI.

Un vero e proprio festival del paesaggio diffuso in tutta la regione da Piacenza a Forlì passando per Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, con eventi e attività dedicate a valorizzare il territorio che rende unica questa regione.

L’edizione 2021 di Giardini Aperti prende il via domenica 6 giugno con un'anticipazione da Reggio Emilia con la visita alla giardino e alla corte d'onore del Palazzo Ducale, oggi sede della Prefettura, per proseguire con le numerose aperture nelle altre città tra sabato 12 e domenica 13 giugno: dalla scoperta di riserve naturali nel ravennate all'esplorazione di un bosco nelle vicinanze di Piacenza, ma anche di un giardino nascosto nel cuore di Bologna o del lussureggiante orto botanico di Forlì per passare poi al walking tour organizzato dal Gruppo Fai Giovani di Modena e della visita di un bosco voluto da una famiglia vicino a Parma per salvaguardare l’ambiente dall’urbanizzazione e di Copparo, vicino a Ferrara, che conserva la villa-museo di un poliedrico artista immersa in un giardino meraviglioso.

Un fine settimana ricco di opportunità alla scoperta del paesaggio e degli spazi verdi che caratterizzano le città dell'Emilia Romagna.

Le visite verranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni https://www.fondoambiente.it/giardini-aperti/

Il FAI in Emilia-Romagna è rappresentato dalla Presidente Regionale, dalla Referente Regionale e da 10 Delegazioni, 10 Gruppi FAI, più di 14.000 aderenti e 9 Gruppi FAI Giovani con oltre 1500 aderenti.