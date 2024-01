Al Museo Ebraico di Bologna inaugura il 21 gennaio, fino al 26 maggio 2024, la mostra "La famiglia Rimini". Storie di emigrazione, deportazioni, fughe e solidarietà, a cura di Francesca Panozzo e Caterina Quareni.

La mostra documentale si basa su una ricerca condotta dal Museo Ebraico di Bologna su una famiglia divisa in quattro rami e sui diversi destini che questi quattro rami famigliari conobbero soprattutto di fronte alla cosiddetta “persecuzione delle vite”, dopo l’8 settembre 1943. Alcuni emigrarono in Brasile, altri furono deportati dietro delazione, altri ancora furono aiutati a nascondersi e si salvarono ad opera di persone poi riconosciute tra i Giusti tra le Nazioni dallo Yad Vashem di Gerusalemme: i coniugi Morganti e Muratori.

Guardando dunque alle vite di queste individualità, che in parte si snodano in Emilia-Romagna, emerge in modo concreto, non astratto, il quadro storico di un’Italia dominata dalla dittatura fascista, che nel 1938 aveva conosciuto le leggi razziali e, dopo l’armistizio firmato dal maresciallo Badoglio, si trova occupata dall’ex alleato tedesco divenuto improvvisamente nemico. Dedicata al pubblico generico, ma soprattutto alle scuole e ai più giovani, una mostra così concepita si pone l’obiettivo di coinvolgere il visitatore riportandolo alla realtà di persone ben definite e vissute in un territorio a lui vicino e rammenta che l’antisemitismo è un sentimento e una linea di pensiero al cui fascino anche gli italiani hanno ceduto e possono, di conseguenza, tornare a cedere.