Sabato 10 settembre ultimo appuntamento con "Il fantasma del marchese - Caccia al tesoro per famiglie".

Voci lugubri, rumori sinistri, strani ed inquietanti segni … una misteriosa presenza sconvolge le notti degli abitanti della città. Un fantasma, tutto bianco, è stato avvistato sulla cima della torre Prendiparte, altre volte sulla guglia del campanile di San Pietro. La città è in preda al panico. Aiutiamo i poveri cittadini. Tocca a voi risolvere l’enigma grazie alla vostra più potente arma: l’astuzia! Divertiamoci tutti insieme, grandi e piccoli giocando, divertendosi ed imparando tante cose. E per finire in bellezza, una sorpresa per tutti!

Consigliato per bambini dai 7 ai 14 anni

€ 12,00 per adulti

€ 7,00 per i bambini

Appuntamento: Piazza Maggiore, 6 - Accesso principale di palazzo Comunale