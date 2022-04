"Il Fantasma di Canterville" per bambini

Venerdì 29 aprile lo spettacolo "Il fantasna di Canterville" in scena al Teatro Dehon.

Hiram Otis e? l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America alla fine dell’Ottocento e, seguendo la moda dell’epoca, acquista un castello in Inghilterra. La famiglia Otis e? composta oltre che da Hiram, dalla moglie Lucrezia, dal nipote Washington, dalla figlia Virginia e da due terribili e disobbedienti gemelli.

Il castello acquistato dagli Otis e? infestato dal fantasma di Sir Simon, scorbutico nobiluomo del tardo Cinquecento, costretto a passare l’eternita? tra le mura del castello finche? un’antica profezia non verra? compiuta. Mentre la famiglia stabilisce legami di buon vicinato con i nobili locali, Virginia passa molto tempo tra le mura del castello, in compagnia della governante. E? l’unica cui sembra importare realmente della sorte di Sir Simon ed e? anche l’unica che veda in lui del buono.

Una storia che mette in contrapposizione Inghilterra e America sottolineandone i pregi e difetti.

Fantateatro mette in scena questa storia con una scenografia piena di effetti speciali con videoproiezioni e parti dell’arredamento che si muovono creando un’atmosfera da Ghost Story ma mantenendo la leggerezza del racconto originale di Oscar Wilde.

Da 6 anni in su.