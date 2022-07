Farsette. Spettacolo di Burattini

“Farsette” è un insieme di piccoli spettacoli dal ritmo serrato e coinvolgente dove si avvicendano sia i personaggi della tradizione, sia personaggi nuovi che arringano con arguzia ed energia il pubblico infantile, trascinandolo in una fruizione attiva e partecipata, com’è nella tradizione del teatro popolare dei burattini.

Burattinaio: Maurizio Mantani-Teatrino di Carta

Età consigliata: per tutti

Dove: Cortile Condominio Risanamento Via De Amicis 1/3

Lo spettacolo, in caso di pioggia,verrà recuperato in data da concordarsi con l'artista sempre nel periodo Luglio-Settembre 2022

Orario: 22 Luglio 2022 ore 18.30

Ingresso gratuito