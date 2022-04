Fast Animals and Slow Kids (FASK) in concerto a Bologna

Sabato 9 aprile Fast Animals and Slow Kids in concerto sul palco dell'Estragon. La band perugina è pronta a portare dal vivo l’attesissimo nuovo album “È Già Domani” in uscita venerdì 17 settembre. I Fast Animals and Slow Kids (spesso abbreviato in FASK) sono un gruppo musicale alternative rock italiano, formatosi nel 2008. L'11 marzo 2022 esce il singolo Vita sperduta. Il 5 aprile sono sul palco del concerto "Tocca a noi – Musica per la pace", in piazza Maggiore a Bologna e tra aprile e maggio è il momento del loro "È già domani Tour".